El alcalde ve “lógico” que la justicia respalde la reprobación del Pleno a Teófila y Romaní

El alcalde de Cádiz, José María González, considera "lógico" que los Tribunales hayan respaldado la reprobación del Pleno Municipal de Cádiz a los concejales del Partido Popular Teófila Martínez e Ignacio Romaní, tras los insultos y gritos que profirieron al regidor el 23 de octubre del 2017 tras la Junta General de Cádiz 2000 al tratarse el tema de la remunicipalización de los servicios públicos.

"La situación es cuanto menos surrealista. Teófila Martínez e Ignacio Romaní me insultan, me gritan, me señalan con el dedo mientras me llaman fascista, cacique y cobarde, y en lugar de disculparse, en lugar de pedir perdón a la ciudad por la imagen de matonismo político, por los insultos y la agresividad, llevan a los tribunales su reprobación", señala José María González, a raíz de la decisión judicial que se hizo pública este lunes.

En este sentido, el alcalde de la ciudad sostiene que deberían "sentir vergüenza por una actuación así ante los ojos de la ciudad" y que transcurrió en el salón de Plenos de la Casa Consistorial. "Aunque tampoco sintieron vergüenza tras dejar una deuda de 275 millones, ni cuando aparecieron en los papeles de Bárcenas o mientras derrochaban el dinero público en autobombo y Campari", manifiesta el regidor.

Asimismo, González considera que "tras un numerito así, deberían plantearse seriamente si pueden seguir ejerciendo la política, si pueden con esa actitud realizar ese servicio público para el que estamos aquí, puesto que aquel comportamiento está muy lejos de la actitud y la imagen que se le exige a un servidor público".

Por último, el alcalde de la ciudad recuerda que el equipo de Gobierno sólo exigió unas disculpas, "nada más". Unas disculpas que mantienen que deben pedir y que "aún estamos dispuestos a aceptar".

José María González considera que esas disculpas no sólo son para él, que recibió los insultos, "sino a todos los vecinos y vecinas de la ciudad que no se merecen tener que soportar una escena de matonismo político como esa". Por eso, les anima a recapacitar tanto a Martínez como a Romaní, "aunque mucho me temo que el ego, la falta de humildad y humanidad no se lo permiten".