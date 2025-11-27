Juanma Moreno: "En poquitas semanas se pondrá la primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Cádiz"

"Les anuncio que en muy poquitas semanas se pondrá la primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Cádiz y se iniciarán las obras". Este ha sido el anuncio realizado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Parlamento andaluz. Lo ha hecho este miércoles durante su intervención en el debate del Estado de la Comunidad. "Lo que parecía imposible lo hemos hecho realidad", ha reiterado Moreno sobre una infraestructura judicial que acumula años de retraso.

Distintos responsables del gobierno andaluz ya habían avanzado la posibilidad del inicio de las obras antes de final de año, que ahora reitera el presidente. Con un dibujo de cómo será la futura Ciudad de la Justicia gaditana, queda por conocer la fecha exacta aunque tras el anuncio del presidente se espera que sea inminente y no subra un nuevo incumplimiento.

El futuro complejo de la Ciudad de la Justicia

Imagen del complejo futuro de la Ciudad de la Justicia de Cádiz. / J.A.

Según explicó en su día el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, las obras de este proyecto comenzarían con la consolidación de esos edificios que sí se van a conservar en pie del antiguo centro tabaquero . Son dos naves completas (las cedidas por el Ayuntamiento, que redujo el centro de dinamización cultural y social que está ejecutando con ayuda de la Edusi y del Pirep), de los dos edificios gemelos (las antiguas casas de ingenieros) y del gran almacén de 1961. Antes se prevé el inicio de la denominada “fase 0”, que consistirá en la “preparació y adecuación de todo el espacio”, con el desbroce de la zona y demás preparativos.

Por otro lado se está tramitando el expediente para la construcción del gran edificio que albergará prácticamente toda la actividad judicial, y que ocupará toda la fachada de la parcela colindante con la calle Hidroavión Numancia. Ese nuevo edificio sumará once plantas (sótano, baja y nueve en altura) y un total de 20.800 metros cuadrados,