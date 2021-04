Hasta Juan pide que Airbus Puerto Real no se cierre

Las muestras de apoyo han sido una constante desde que se supo, hace unos días, que Airbus había decidido el cierre de su planta en Puerto Real. Desde las fuerzas políticas que hoy mismo han escenificado su unión en un encuentro en Puerto Real a trabajadores de otras factorías de la compañía, son muchos los que han mostrado su solidaridad con los empleados del centro puertorrealeño y los que claman contra la clausura de las instalaciones, una herida mortal para el tejido productivo de la Bahía de Cádiz.

Diferentes personalidades de la cultura o el Carnaval también han querido expresar su solidaridad con los trabajadores de Airbus en los últimos días. Y este domingo se sumó a las reivindicaciones nada más y nada menos que Juan, el célebre personaje de la chirigota del Selu 'Si me pongo pesao me lo dices'.

Uno de los componentes de esta agrupación, José Mari Acosta 'El niño de Malet' retomó su papel de jartible para "convencer a todo el mundo para que luchen para que no cierren Airbus. La planta de Puerto Real de Airbus no se puede cerrar, que somos los mejores haciendo aviones. Avión que se hace en Cádiz avión que vuela, avión que no se hace en Cádiz avión que va pal agua, Juan".

Una pequeña nota nota de humor entre las serias y justas reivindicaciones por el empleo en la Bahía de Cádiz, que viviría una situación aún más dramática de lo tristemente habitual de confirmarse el cierre de la factoría.