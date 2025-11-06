José Ramón Ortega (PSOE): “El PP se sigue deshaciendo del parque público de vivienda de Procasa”

El concejal socialista y miembro del consejo de administración de Procasa, José Ramón Ortega, ha denunciado hoy la estrategia del Partido Popular para "seguir deshaciéndose del parque público de vivienda en alquiler de la ciudad". La denuncia se produce tras la aprobación en el consejo de administración de la empresa municipal de un punto que, según el edil, "es un paso más en la eliminación del patrimonio de todos los gaditanos".

Ortega se ha referido al punto 7 del orden del día, una propuesta que modifica un acuerdo anterior sobre las viviendas de las promociones de jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra.

El socialista José Ramón Ortega, durante un pleno municipal

"El gobierno de Bruno García ya dio el primer paso en julio de 2024, cuando decidió que las viviendas que se recuperasen de estas promociones se pondrían directamente a la venta a menores de 35 años, en lugar de volver a ponerlas en alquiler para otras familias jóvenes", ha explicado Ortega. "Hoy han ido un paso más allá: han eliminado el límite de edad de 35 años para la compra de estas viviendas con la excusa de facilitar realojos urbanísticos". El concejal socialista ha sido tajante: "El PP sigue con el mismo objetivo: vender la viviendas públicas y hacer caja a toda costa".

Según la propuesta aprobada hoy por el partido popular en solitario, se exceptúa el límite de edad para la venta en casos de permutas o realojos derivados de actuaciones urbanísticas. Para Ortega, "esto no es más que la continuidad de las políticas fracasadas del PP en materia de vivienda, con la que Cádiz ya perdió más de 35.000 habitantes con los gobiernos de Teofila Martínez".

José Ramón Ortega ha recordado que Cádiz sufre una emergencia habitacional y que la principal herramienta municipal, Procasa, "debería estar centrada al 100% en ampliar el parque de alquiler público, no en venderlo".

"El modelo del PP es claro: vender en lugar de gestionar. El nuestro es fomentar el alquiler público de viviendas", ha sentenciado Ortega. "Están convirtiendo Procasa en una inmobiliaria al servicio de operaciones urbanísticas. Exigimos al alcalde que apueste decididamente por el alquiler público, que es la única solución real para los gaditanos y gaditanas".