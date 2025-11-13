José Luis Sastre cierra este viernes la tercera edición de Periodismo con Ñ

Las Jornadas de Periodismo en Español 'Periodismo con Ñ' se clausuran este viernes, 14 de noviembre a las 20:00 horas con la presencia del periodista y escritor José Luis Sastre, que hablará sobre la vigencia de la radio en el periodismo.

A diferencia de las sesiones anteriores, esta última se celebrará en la sede de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Antonio de Cádiz, dónde Sastre estará acompañado por el periodista gaditano Pedro Espinosa. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Esta última jornada de 'Periodismo con Ñ' cuenta con la colaboración especial de la emisora Radio Cádiz de la Cadena SER, que celebra este año el centenario de su creación y ha integrado uno de sus Diálogos del Centenario en la programación de Periodismo con Ñ.

Sobre José Luis Sastre

El periodista José Luis Sastre, licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, trabaja actualmente como subdirector del programa Hoy por Hoy de la cadena Ser. Es columnista de El Pais y uno de los integrantes del podcast Sastre y Maldonado. En 2024 publicó su primera novela, “Las frases robadas”.

Con este diálogo la Cadena SER y la Asociación de la Prensa de Cádiz ponen el broche final a Periodismo con Ñ que en esta tercera edición ha tenido, como en años anteriores, un notable respaldo por parte del público gaditano.

Las jornadas están patrocinadas por la Diputación Provincial de Cádiz, la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Cajasol.