Jornada deportiva de convivencia del club Almaty-Junior de Kasajistan y la A. D. Raúl Navas de Cádiz

Las instalaciones deportivas de Elcano y Puntales de Cádiz acogieron en días pasados una serie de partidos de fútbol de confraternización entre el club Raul Navas y el club Almaty de Kazajistan. Estos jugadores, pertenecientes a categorías de alevines y prebenjamines se encuentran en Cádiz de vacaciones y han aprovechado para estrechar lazos de convivencia con este popular club deportivo de la capital.

Una vez más, el fútbol ha servido como excusa o fórmula para reunir niños y jóvenes que habitualmente se encuentran alejados unos de otros por miles de kilómetros. A pesar de ello, todos comparten inquietudes y sueños aunque distintas realidades sociales y culturales y son estas ocasiones las ideales para abrir las mentes de los más pequeños de la casa para que conozcan realidades que se encuentran más allá de su entorno más cercano, de su colegio o de su domicilio habitual.