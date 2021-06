“Si cada jerezano reutilizara un folio al día, se reutilizarían más de 77 millones de folios al año”.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el gerente de la planta Las Calandrias, Luis León, hace un repaso al funcionamiento de esta planta de residuos sólidos urbanos.

–¿Qué es Calandrias?

–Calandrias es una planta de reciclaje y compostaje gestionada por las sociedades Valoriza Medioambiente y Verinsur y perteneciente al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en el que unos 100 trabajadores aproximadamente procesan la basura de varios municipios, con el objeto de extraer los elementos reciclables.

–Entonces Las Calandrias es una planta de reciclaje y compostaje de residuos sólidos urbanos, así que contribuye al medio ambiente...

–Efectivamente. Nuestra planta gestiona residuos sólidos urbanos de distintos municipios de la campiña de Jerez, y mediante dos líneas bien diferenciadas, generamos por un lado un compost procedente de la materia orgánica contenida en los residuos recogidos en el contendor gris, y por otro lado, mediante selección manual extraemos los envases del contenedor amarillo y aquellos contenidos en la basura orgánica. Esta es nuestra pequeña contribución al medio ambiente, devolver a la sociedad parte de los desperdicios que genera en vez de eliminarlos.

–¿Qué volumen de residuos se recogen y reciclan al año?

–Actualmente estamos reciclando, a pesar de se una planta manual, mas del 80% de los materiales seleccionados de la línea amarilla, lo cual es un importante hito.Por su parte, de lo que recibimos del contendor gris, recuperamos aproximadamente un 20%.Esperamos que estos porcentajes mejoren significativamente con la entrada en vigor de nueva ley de residuos, que contempla la recogida separada y selectiva de los restos orgánicos en los municipios de mas de 5.000 habitantes antes del 1 de enero de 2022 y para el resto antes del 1 de enero de 2023 o 2024. No se puede concretar ya que la ley está en trámite parlamentario, aunque en el borrador ya se ponen de manifiesto muchas de las medidas a implantar en los próximos años.La iniciativa quinto cubo será beneficiosa para la recuperación desde dos puntos de vista. Por un lado, casi el 60 % de los residuos que se depositan en el cubo de la basura son orgánicos, y casi un 43 % son compostables. Con la implantación del quinto cubo y una correcta utilización del mismo conseguiremos que ese porcentaje de residuo sea convertible en un compost de calidad.Por otro lado, la acción de separación de la materia orgánica, produce que la fracción resto que quede sea mucho mas limpia, y por tanto más fácilmente recuperable.

Los objetivos de recuperación de la tan nombrada agenda 2030, indican que se debe recuperar un 55% de los residuos sólidos urbanos en 2025 y un 65% en 2030. Actualmente la media en España se sitúa entorno al 35%. Este reto por tanto es impresionante. No obstante, si los ciudadanos se conciencian y se generaliza el uso del quinto cubo, estamos convencidos de que somos capaces de alcanzar el objetivo. Pero para ello es necesario la colaboración de todos los ciudadanos. No olvidemos que el medio ambiente es todos los ciudadanos, no solo de las instituciones o de las empresas que nos dedicamos a la gestión. La misión del ciudadano es la de separar sus residuos, y la nuestra la de darles el mejor uso posible.

–Se recuperan papel-cartón, vidrio, plástico, férricos y aluminio, es decir, la planta es parte de la economía circular…

–En concreto, la lista de residuos recuperados son: PET, es decir, botellas de agua refrescos, etc, politetileno de alta densidad (PEAD) tanto de envases tales como lo de limpieza principalmente como de cajas tipo cajas de fruta, plástico film como el de las bolsas de plástico o embalajes, papel y cartón, acero, principalmente el de las latas de refresco o de conserva, chatarra varia, aluminio sobre todo latas de refresco que cada vez son más comunes en este material y tetra bricks. También en el conjunto de plástico mixto se reciclan: PVC, poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS), polipropileno (PP), Poliestireno (PET) es decir, botellas de agua refrescos, etc, politetileno de alta densidad (PEAD) tanto de envases tales como lo de limpieza principalmente como de cajas tipo cajas de fruta, plástico film como el de las bolsas de plástico o embalajes, papel y cartón, acero, principalmente el de las latas de refresco o de conserva, chatarra varia, aluminio sobre todo latas de refresco que cada vez son mas comunes en este material y tetra bricks.

–¿Qué residuo es más difícil de recuperar?

–Sin lugar a duda, el vidrio. No solo no somos capaces de recuperarlo si no que además es uno de los elementos más nocivos en el proceso de recuperación. Hay que tener en cuenta que en todo el proceso de recogida de basura hasta que llega a la planta, es imposible que el vidrio no se quiebre, por lo que cuando llega a la planta viene fracturado.Este vidrio fracturado, y normalmente en trozos pequeños, por un lado rompe la maquinaria, ya que se incrusta en las partes móviles generando atascos y roturas, y por otro, esos trozos de vidrio contaminan la materia orgánica. Esa contaminación se aprecia en las montañas de compost sin haber sido sometido al proceso de afino, ya que al tener tanto vidrio, se asemeja a un campo de estrellas.Esto obliga pues a realizar un proceso de afino de ese compost, ya que si ese compost se aplicara así en el campo, como no es un material biodegradable no aportaría la enmienda que se requiere.El proceso de afino consiste en pasar el producto por unas máquinas llamadas mesas densimétricas, cuya función es similar a la de una criba, que deja pasar las fracciones de densidad seleccionada, eliminando el resto. La problemática se genera porque en el proceso se arrastra material válido adherido al vidrio que hace bajar el rendimiento del proceso.Por tanto, el vidrio, se debe depositar únicamente en los contenedores colocados para ese uso, que es la forma mas eficiente de su reciclado.

–¿Ha ido creciendo el volumen de residuos correctamente reciclados y que llegan a la planta?

–De un tiempo a esta parte se ha detectado un estancamiento en las cantidades que se pueden reciclar. Por un lado, a pesar de que existen contenedores especialmente señalados para la recogida de envases, los contendores amarillos, se tiran tres veces más envases en el contendor gris. Esta tendencia no parece cambiar a pesar de las campañas de concienciación.Por eso es tan importante la implantación del quinto cubo (contendor marrón o anaranjado) para la recogida de materia orgánica, por el incremento de este residuo sin impurezas que se recogerá, y porque hará que la fracción resto (actual contendor gris) esté libre de materia orgánica, y nos facilite el proceso de extracción de envases de esa fracción.Por otro lado, cada vez hay más productos de materiales compuestos, es decir, productos que en su fabricación usan mezclas de materiales que al final de su uso hacen casi imposible su separación para el reciclado. Por ejemplo mezclas de cuero y metal, textil con plástico, metal con plástico. Esos productos, convertidos en residuos, tienen difícil reciclaje, o un reciclaje muy costoso por el proceso de separación de los distintos materiales. Por este motivo, cada vez hay más voces que defienden el ecodiseño. El ecodiseño es una corriente que aboga por incluir en el proceso de diseño de un producto un estudio que plantee cómo se hará el reciclaje de ese producto cuando acabe su ciclo de vida. De esta forma, ya se está pensando que cuando el producto se tire, se podrá reciclar con facilidad.

–El lema del Día Mundial del Medio Ambiente de este año es cuidar la salud de los ecosistemas y su recuperación ¿Cómo podemos contribuir los consumidores a este gran objetivo y cómo se hace desde la planta?

–Los ecosistemas se pueden defender desde varios puntos de vista. Es cierto que como ciudadanos individuales no tenemos grandes posibilidades, pero si en conjunto. Si cada ciudadano en Jerez reutilizara un folio cada día, al cabo del año se habrían reutilizado mas de 77 millones de folios. ¿Cuántos árboles se pueden dejar de talar con ese ahorro?. ¿Cuánta energía ahorramos al planeta?. Cuando uno observa las dimensiones desde los grandes números, las cuentas encajan.Hay que tener en cuenta que se calcula que, en agosto de cada año, hemos consumido los recursos que el planeta es capaz de generar en un año. Es decir, cuatro meses al año, le pedimos prestado al planeta recursos de los que tiene almacenados. Es evidente que este modelo no es sostenible.Por tanto, los consumidores podemos contribuir a ese objetivo con conductas responsables. Se debe consumir, no despilfarrar, y una vez consumido, haciendo una separación responsable de los residuos, para que los gestores de residuos podamos hacer el trabajo que está en nuestra mano, que es recuperar el máximo de los residuos que se tiran a la basura.

–¿Desde que zonas llegan los residuos a Las Calandrias?

–Como hemos comentado recibimos los residuos de la campiña jerezana. En concreto los residuos procedentes de los ayuntamientos de Jerez de la Frontera, Arcos, Rota y El Puerto de Santa María.