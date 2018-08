El comité de jardines denuncia la "privatización" del Parque Genovés

El pasado 6 de agosto, la empresa Acciona Medio Ambiente S.A.U. tomó las riendas del servicio de conservación y mantenimiento de las zonas verdes y el arbolado de la ciudad, dando el relevo a Licuas S.A., la anterior concesionaria. El inicio de la ejecución de este contrato trae bajo el brazo una sorpresa negativa para los trabajadores, ya que se avanza en "más privatización" de esta prestación, tal y como señaló el presidente del comité de empresa, José Luis Moreda, al incluirse entre los cometidos de la plantilla el cuidado del Parque Genovés.

Con esta medida, el representante de los trabajadores, perteneciente al sindicato Autonomía Obrera, sentenció que "se termina de externalizar" el servicio de parques y jardines, ya que el mantenimiento de la principal zona verde era realizado por trabajadores municipales, pasando a hacer estas labores el personal de la nueva adjudicataria, que se ha visto incrementado en siete trabajadores para poder atender este incremento de espacios.

Afirma que las nuevas contrataciones se deben al sumar esta zona verde al contrato

Esta decisión, según apuntó Moreda, significa que "los funcionarios irán a otras dependencias" al ocupar su lugar los trabajadores de Acciona, ya que "no podemos trabajar conjuntamente con ellos".

Ante esto, el representante de los trabajadores afirmó que la plantilla "no está satisfecha". "Hemos sido engañados con el tema de la municipalización", resaltó Moreda, que recordó que en la campaña electoral Por Cádiz sí se puede "nos dijo que se iba a municipalizar el servicio". Sin embargo, con el nuevo contrato esto no se ha producido y "tenemos una ampliación con el Parque Genovés, que era el único parque que nos quedaba por coger". A esto, también se añade otra promesa como es la equiparación de sus salarios con los de los jardineros municipales.

Con todo, Moreda consideró que el aumento de la plantilla en siete trabajadores es "ficticio" porque "tenemos más carga de trabajo" al sumarse el Parque Genovés. A esto, unió que se parte de un personal que era "insuficiente" ya que "no se han ido cubriendo las plazas de la jubilaciones", además de venir de una situación anterior en la que "se habían aumentado en 30.000 metros cuadrados con los jardines nuevos del Parque Celestino Mutis o Santa Bárbara", por lo que recalcó que la plantilla es "escasa" al contar con 43 trabajadores, de los cuales 39 trabajan de lunes a viernes y los otros cuatro realizan sus labores durante el fin de semana.

Asimismo, un aspecto que se destaca en una nota de prensa remitida por el comité de empresa de parques y jardines, y que corroboró el propio Moreda, es que el precio de la licitación ha sido de 1,7 millones de euros (IVA incluido), la misma cantidad por la que se licitó hace ocho años, además de contemplar un aumento de 300.000 euros (IVA incluido) para acometer la inclusión del Parque Genovés.

Ésta no es la única de las quejas del comité de empresa de parques y jardines. Otro de los principales problemas que está sufriendo la plantilla tras su subrogación es que no ha cobrado aún el finiquito de Licuas S.A., la anterior empresa concesionaria. Moreda denunció que no se ha pagado a los empleados ni la parte proporcional de las pagas extra pendientes ni el salario de los cinco primeros días del mes de agosto, ya que a partir del día 6 le corresponde a Acciona Medio Ambiente el pago del sueldo del resto del mes. "El pliego recoge que se debe liquidar a los trabajadores con el cambio de una empresa a otra", manifestó el presidente del comité de empresa. Por ello, apuntó que "el Ayuntamiento no debería haber consentido que la empresa -Acciona Medio Ambiente- entrase sin haber liquidado la an terior -Licuas-".

En otro orden de cosas, también existe cierto malestar en el comité de empresa de parques y jardines por no haberse atendido por parte del Consistorio gaditano algunas de las peticiones en materia de mejoras sociales que habían realizado para que se incluyeran en el pliego de condiciones. Sin embargo, éstas no se han introducido. "Nos dijeron que legalmente no se podía hacer, que era imposible porque eso entra en un convenio con la empresa y ellos no podían entrar en eso", señaló.

Así, entre estas peticiones se encontraban la creación de una bolsa de trabajo para que los trabajadores de fin de semana cubran las vacantes que se produzcan en la plantilla que trabaja de lunes a viernes, la reducción de la jornada durante los meses de verano o disponer de cinco minutos más para el desayuno. "Son cosas mínimas que no se han atendido", remarcó Moreda.

Junto a esto, también mostró Moreda su mosqueo por no haberse comunicado los acuerdos de empresa con la anterior adjudicataria en aspectos como "pluses por el hecho de conducir, los cinco minutos más de desayuno que conseguimos o una sentencia sobre el abono que había que hacer a los delegados sindicales haciendo uso del crédito horario". Al señalar el Ayuntamiento "que legalmente no pueden venir en el pliego, entonces nosotros se lo tenemos que hacer llegar a la empresa y ya ver si los cumple o no", ya que estos acuerdos no han sido facilitados por el Ayuntamiento. Por este motivo, indicó que ahora se abre "un proceso de negociación con la empresa" al no contar con esta información con anterioridad.