Los jacobeos de Cádiz estrenan sede

Los próximos días serán importantes para la Asociación Gaditana Jacobea Vía Augusta. De un lado, la entidad celebra en Cádiz la segunda edición de las Jornadas Jacobeas y Culturales, que tendrán lugar este jueves 27 de noviembre, y de otro, ya la próxima semana, la asociación vivirá la inauguración de su nueva sede en la parroquia de la Merced, donde dan forma a sus actividades, se organizan y en la que reciben a los peregrinos que eligen Cádiz para hacer el Camino hasta Compostela, una ruta que cada vez es más utilizada.

Así, será el jueves cuando, en el espacio cultural ECCO, tendrán lugar las II Jornadas Jacobeas y Culturales promovidas por la Asociación Gaditana Vía Augusta. El programa se desarrollará en dos conferencias: ‘Después del Camino: Santiago, ciudad Patrimonio de la Humanidad’, que estará a cargo de Manuel Barea Patrón, presidente de la asociación gaditana; y la titulada ‘Nuestra Cartuja: el arte hecho oración’, que pronunciará Fernando Álvarez Montes, amigo de los cartujos y guía de la Cartuja de Jerez. Las charlas comenzarán a las seis de la tarde.

En esta ocasión, según explica Manuel Barea, el objetivo de las jornadas es destacar, por una parte, el patrimonio jacobeo de la ciudad de Compostela, “a veces desconocido porque muchas veces el peregrino tiene urgencias en regresar a sus puntos de origen”; y, por otra, poner en valor un monumento de referencia de la provincia gaditana, la Cartuja de Santa María de la Defensión de Jerez, ejemplo de los estilos gótico-renacentista (siglos XV-XVII), ubicada junto al río Guadalete.

Ambas exposiciones serán complementadas con proyecciones de los edificios más notables de Santiago de Compostela y de la Cartuja jerezana.

Asimismo, la Asociación ha cambiado de sede. Gracias a la hospitalidad que les ha brindado la parroquia de la Merced y su párroco, Rafael Fernández Aguilar, desde el mes de julio atienden a los peregrinos en dicha parroquia los miércoles en horario de tarde. En ella informan, expiden credenciales y asesoran a los muchos peregrinos de Cádiz y su provincia que programan sus caminos a Santiago de Compostela.

Asimismo, reciben visitas de peregrinos nacionales e internacionales que deciden comenzar su Camino en Cádiz a través de la Vía Augusta, que tiene su kilómetro cero en la puerta de la iglesia de Santiago, en la plaza de la catedral.

La semana que viene, el miércoles 3 de diciembre, está prevista la bendición e inauguración de la nueva sede por parte del párroco mercedario.

Cabe recordar que la provincia de Cádiz está atravesada por tres caminos jacobeos que confluyen en la Vía de la Plata: la Vía Augusta (Cádiz-Sevilla); la Vía del Estrecho (Algeciras-Puerto Real y enlace con la Vía Augusta); y la Vía Serrana (La Línea-Ronda-Sevilla).

Existen publicaciones firmadas por Manuel Barea, fruto de sus recorridos por las tres rutas jacobeas: ‘Caminos jacobeos desde Cádiz: La Vía Augusta y la Vía del Estrecho’, en la editorial Almuzara, y ‘La Vía Serrana’, editada por Punto Rojo.

Asimismo, recuerda Barea, “estos recorridos figuran en los mapas jacobeos de difusión internacional y ponen a nuestra ciudad como punto de partida más meridional de Europa en los itinerarios europeos a la ciudad del apóstol”.