IU exige a la Junta que publique el número de afectadas en Cádiz por los fallos del cribado de cáncer de mama

IU Cádiz ciudad ha exigido a la Junta de Andalucía "transparencia" y que publique el número de afectadas en Cádiz por los fallos del programa de cribado de cáncer de mama. La organización de izquierdas, que ante la gravedad del asunto ha trasladado el asunto a la Fiscalía General, llama a las movilizaciones previstas en la ciudad para denunciar la gravedad del asunto que está causando retrasos de hasta dos años en resultados de mamografías.

En un comunicado, la formación señala que "esta negligencia sistémica ha afectado directamente a mujeres gaditanas, que han denunciado retrasos de hasta dos años en recibir resultados y citaciones". "Estamos hablando de vidas en riesgo por la desidia del gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía, y el afán privatizador de un Moreno Bonilla al que visto lo visto le importa poco la salud de las andaluzas". Es por ello que exige además transparencia en la gestión de esta crisis sin antecedentes, "ya que los datos que ofrece la Junta a través de medias ocultan la realidad dramática de localidades"

A través de Inma Nieto, diputada andaluza de IU y portavoz de Por Andalucia, IU ha registrado una iniciativa en el Parlamento de Andalucía para conocer y que se publique el total de afectadas por los fallos en el programa de detección de cáncer de mama, ante el ‘ocultismo’ con el que la Junta de Moreno Bonilla está abordando esta gravísima situación, denuncian. Así, reitera la gravedad que supone el colapso del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama que ha dejado sin seguimiento clínico a miles de mujeres con mamografías "no concluyentes" o "dudosas", provocando diagnósticos tardíos, tratamientos más agresivos y fallecimientos evitables.

Esta situación, denuncian desde IU Cádiz ciudad, "no es casual, es fruto de recortes estructurales y del desmantelamiento deliberado del sistema público de salud, que afecta especialmente a las mujeres trabajadoras que no pueden pagarse la sanidad privada". "Un desmantelamiento, realizado a consciencia por parte de un Partido Popular que ha ignorado a las asociaciones de afectadas que llevan años alertando de estos fallos, al igual que los sindicatos sanitarios, que ya advertían de una mayor mortalidad por cáncer de mama en Andalucía que en el resto de España".

IU apoya y llama a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones que se están organizando en Cádiz para denunciar estas políticas de recorte y de desmantelamiento de la Junta de Andalucía, como la prevista para este jueves 9 de octubre en la Plaza de San Juan de Dios a las 18 horas o el próximo martes 14 de octubre a las 10 horas en la Delegación Territorial de Salud (Avenida Maria Auxiliadora).