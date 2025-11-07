IU Cádiz: “La subida de la tasa de basura la paga el vecino para beneficio de pisos turísticos y hoteles"

IU Cádiz ciudad se ha posicionado en contra de la aprobación inicial de una subida de tasa de basura para los vecinos y vecinas que son los mayores "damnificados" de una "política tributaria del Partido Popular" que sólo beneficia "a la patronal turística". En palabras de Pedro Jiménez, responsable de Organización de la formación “los ciudadanos de a pie van pagar más que otras actividades como la turística para disfrutar del mismo servicio, sin que se incorpore mejora alguna, y sin que se incorporen obligaciones ambientales como el pago por generación de residuos”.

Además, para el propio Jiménez “la aprobación inicial de la nueva tasa de basura es otra muestra más de cómo para el Partido Popular la prioridad no son los vecinos y vecinas, sino los intereses de la patronal turística, aunque sea a costa de generar una ‘desigualdad flagrante’ entre lo que va a pagar un vecino y lo que va a afrontar un piso turístico, un bloque de apartamentos o un hotel”.

Para sustentar estas conclusiones, desde la formación de izquierdas aportan el análisis del contenido de esta ordenanza realizando una comparativa entre lo que pagaría una familia media y lo que abonarían otros usos como el turísticos, demostrando la desproporción más que evidente que no se justifica de ningún modo.

Detallan desde la formación indican que "una ‘familia media’ con ‘vivienda de valor catastral medio’, pagaría entre 175 y 208 euros, mientras que una Vivienda de Uso Turístico, un uso económico cuya actividad genera mucho más residuo del que genera una familia media y en la que presumiblemente no se realizaría la separación de residuos como plantea la norma, pagaría tan sólo entre 378 y 408 euros, apenas el doble".

La "desproporción" de la norma

Pero inciden desde la formación, que "a mayor tamaño de actividad turística la desproporción ya se dispara". "Si se toma como referencia fincas completas dedicadas a alojamientos turísticos, estas pagarían en el mejor de los casos el límite de 698 euros, sin embargo, si una misma finca está habitada por vecinos de la ciudad – tomando como referencia 8 vecinos -, estos pagarían en torno 1.600 euros, más del doble", expone IU.

"Y ya la mayor desproporción -apuntan desde la formación- se da al comparar el pago de una familia media (entre 175 y 208 euros) con el de otras actividades, como la de un Hotel de 50, 100 o las habitaciones que sean, y que apenas si abonaría 698 euros anuales, pudiendo además acogerse a bonificaciones para pagar tan solo 522 euros".

Por tanto, desde IU señalan que estos datos "son más que suficientes para mostrar la desproporción de una norma cuyo informe económico no justifica estas decisiones, y que muestra a la luz el verdadero rostro de un Partido Popular que por más lavados de cara que pretenda darse, cuando tiene que tomar decisiones perjudica al vecino y protege los intereses de la patronal turística. Igualmente la norma no incluye la filosofía que traslada la legislación ambiental por la que ‘el que no recicla, paga más’, lo cual queda demostrado al no incorporar el pago por generación".

En base a ello, desde la formación política se estudiará la presentación de una batería de alegaciones para que las actividades económicas paguen en la justa proporción que les corresponde, "de modo que los gaditanos y las gaditanas no sean quienes paguenesta subida desmedida e injusta, a la par que reservan la posibilidad de analizar el encaje jurídico de una norma que ignora los mandatos ambientales de la legislación".