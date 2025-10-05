IU de Cádiz señala la incompetencia de Verdulla por el descontento de los gaditanos que residen en Segunda Aguada y la Barriada de la Paz

Varias zonas pintadas de verde de la Barriada de La Paz siguen sin ser usadas por sus vecinos y amanecen como auténticos desiertos

IU Cádiz ciudad ha reclamado al presidente de EMASA, José Manuel Verdulla, que se “ponga las pilas” y “deje la improvisación para otros asuntos”, ante el revuelo vecinal en Segunda Aguada y en parte de la Barriada, señalando en este aspecto la “incapacidad reiterada” del concejal para gestionar la implantación de las zonas de aparcamiento para residente de forma ordenada como se realizaron en anterioridad en otros puntos de la ciudad.

En ese sentido, la formación política incide en que la Asociación de Vecinos de Segunda Aguada viene reclamando desde el mes de abril que se implante la zona de residentes en el barrio, dando el Partido Popular la callada por respuesta. Este hecho, para la formación política resulta un auténtico desplante del concejal de Movilidad, Verdulla, a los vecinos y vecinas del barrio que llevan seis meses esperando a que se implante la medida sin saber porque el concejal la está bloqueando sin dar respuesta al barrio.

Para la formación política, esta es una muestra más de la “desgana” de Bruno García y su equipo cuando se trata de planificar o gestionar cualquier asunto, lo cual se ha corroborado con la implantación en la Barriada de la Paz, diseñando la implantación “a medias” dividiendo a la barriada en dos sin ningún criterio o lógica que lo sustente.

Así, la formación política exige a Verdulla que dé la cara y responda ante los vecinos, y gestione de forma ordenada la implantación de las zonas de residente en Segunda Aguada y en la propia Barriada evitando las diferencias que él mismo ha generado en el propio barrio.

Por último, recuerda, que no es la primera vez que el Ayuntamiento ‘mete la pata’ con la implantación de zonas de residente, recordando la formación la eliminación de plazas recientemente en Loreto ‘de espaldas’ a la propia Asociación de Vecinos, el atraso sin explicaciones a culminar la zona residente en La Laguna o la apertura del solar de Navalips sin que tuviera aceptación ninguna.