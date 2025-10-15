Investigadores de la Universidad de Cádiz explican cómo se transmiten los virus respiratorios en espacios públicos

Un equipo internacional de científicos, entre los que se encuentran los investigadores de la Universidad de Cádiz Rodolfo Ostilla Mónico y Gabriel A. Tarditti, ha publicado en la revista Science Advances un estudio que redefine la comprensión de cómo se propagan los virus por vía aérea en situaciones cotidianas como esperar en una fila.

El trabajo, titulado 'Fluid dynamical pathways of airborne transmission while waiting in a line', combina experimentos de laboratorio y simulaciones numéricas para analizar el comportamiento de los aerosoles respiratorios en entornos donde las personas avanzan periódicamente, por ejemplo, en colas de supermercados, aeropuertos o centros de salud.

Los resultados revelan que las corrientes de aire generadas por el movimiento humano y las diferencias térmicas entre el aliento y el ambiente crean contracorrientes dinámicas que pueden aumentar o reducir el riesgo de infección. En concreto, el estudio demuestra que las condiciones de temperatura intermedia, similares a las de confort humano (entre 22 y 30 °C), pueden favorecer que los aerosoles permanezcan suspendidos más tiempo a la altura del rostro, incrementando el riesgo de contagio. Por el contrario, ambientes más fríos o más cálidos tienden a desplazar estas partículas fuera de la zona respiratoria, reduciendo su peligrosidad.

Los investigadores de la UCA, pertenecientes al departamento de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial, han sido responsables del desarrollo de las simulaciones numéricas de alta resolución que han permitido reproducir los complejos flujos de aire generados en una fila en movimiento. Estos modelos computacionales, diseñados en la Escuela Superior de Ingeniería, aportan una herramienta clave para entender cómo el movimiento, la ventilación o la temperatura ambiental influyen en la propagación de partículas infecciosas.

“Este estudio demuestra que las reglas de distanciamiento estático, como la separación de dos metros, pueden ser insuficientes en situaciones dinámicas”, señala el equipo investigador en el artículo. Los resultados sugieren que las estrategias de mitigación del riesgo deben tener en cuenta no solo la distancia entre personas, sino también la duración de la exposición, la frecuencia de movimiento y las condiciones ambientales del espacio cerrado.

Además de su relevancia en salud pública, los hallazgos ofrecen nuevas perspectivas para el diseño de espacios y sistemas de ventilación en entornos concurridos, desde centros sanitarios hasta infraestructuras de transporte o edificios administrativos.

El estudio ha sido liderado por el profesor Varghese Mathai, de la Universidad de Massachusetts Amherst, y ha contado con la colaboración de investigadores de Estados Unidos y España. La participación de la UCA se enmarca en la línea de investigación en dinámica de fluidos computacional desarrollada por el grupo de Ostilla Mónico y Tarditti, centrada en comprender fenómenos turbulentos y de transferencia de masa en medios complejos.