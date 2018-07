Sin inundaciones en 15 años

Hay obras civiles espectaculares y obras discretas que sin embargo tienen una importante incidencia en la mejora de la calidad de los vecinos. Y hay trabajos más o menos glamurosos y trabajos grises y duros -salvo en el mundo del juego, el crimen y la política, no los hay sucios- pero injustamente poco reconocidos. La obra que termina mañana Aguas de Cádiz en la calle San Juan de Dios es de este segundo tipo. ¿Y que tiene de especial que una empresa municipal encargada de la red de saneamiento limpie unas conducciones? Pues que, aunque parezca mentira, no se había hecho nunca a fondo desde hacía más de 80 años. Y esa desidia estaba provocando inundaciones recurrentes en buena parte del casco histórico cada dos años de media. Sobre todo en los comercios, bares y restaurantes de la confluencia de la Calle Nueva y San Francisco con Cristóbal Colón y su entorno.

Nada menos que un tercio del casco antiguo desagua en el colector de San Juan de Dios. Imaginen el panorama cuando aprieta la lluvia y no para. Tampoco se habían estudiado detalladamente las causas de ese colapso y la única solución que aportaban los anteriores gestores era la duplicación del colector que discurre por la Calle Nueva, con un coste de cinco millones de euros que las arcas municipales no podían permitirse. Finalmente, garantizar que toda la zona comercial que va desde Corneta Soto Guerrero hasta el Convento de Santo Domingo y del Pópulo al puerto no se inundará con seguridad al menos en los próximos 14 o 15 años nos costará a los gaditanos 322.000 euros. Catorce o quince años es el plazo de tiempo en el que, técnicamente, existe la probabilidad de que unas fuertes lluvias vuelvan a colapsar las conducciones.

Ha costado 322.000 euros, frente a los cinco millones que supondría duplicar el colector

Jesús Oliden y el equipo de técnicos de Aguas de Cádiz propusieron una alternativa a la duplicación del colector. Primero, hacer un estudio pormenorizado de la cuenca -en redes de saneamiento urbano también se habla de cuencas-, de sus puntos débiles y, a partir de ahí, plantear posibles soluciones. La primera medida era de cajón: limpiar lo mejor posible el colector de la Calle Nueva y los de las adyacentes. Luego, abrir nuevos pozos en la galería de San Juan de Dios que permitieran a los expertos adentrarse sin riesgo para su integridad, bajo unas medidas de seguridad y prevención extremas. Se construyeron ocho pozos de registro y se rehabilitaron los otros cinco existentes para acondicionarlos a la legislación vigente, que establece que no estén a más de 25-30 metros unos de otros. No resultó fácil: construida en los años 20 del siglo pasado, la galería de San Juan de Dios llega a alcanzar los 15 metros de profundidad a la altura del Campo del Sur, la altura equivalente a un edificio de cinco plantas. Se trata de una construcción en túnel, una novedad de aquella época, en muy buen estado de conservación.

Los operarios tuvieron que desenvolverse en unas condiciones de trabajo muy complicadas y excepcionales: en un espacio muy reducido, con poca maniobrabilidad y escasa visibilidad, respirando gases, soportando altas temperaturas por la humedad, controlando el agua por tramos mediante diques y conviviendo con numerosos y grandes roedores. Se formaron dos equipos de trabajo diarios que se turnaban cada hora, tres días a la semana, dotados de material de alta seguridad, ventilación forzada y bajo la permanente supervisión de un experto en prevención de riesgos laborales.

Durante la faena hubo algunas dificultades, como el hallazgo de grandes piedras y restos de hormigón compactado procedente de obras, lo que obligó a recurrir a un potente camión-aspirador, que cuadruplicó el rendimiento y redujo el tiempo de finalización de la obra. "En algún momento se llegó a rozar el colapso de la galería, lo que hubiera dejado a un tercio del casco antiguo sin servicio", reconoce Jesús Oliden.

También se eliminó una importante obstrucción que había en el aliviadero de La Mirandilla, de donde se extrajeron nada menos que 162 toneladas de residuos. El efecto de los temporales y de las propias mareas hizo que se acumulasen grandes cantidades de arena en este punto.

La obra culminó con la renovación de dos de las cuatro bombas de la estación de San Juan de Dios, la instalación de una unidad de telecontrol que permitirá saber cuál es su estado en cualquier momento sin tener que desplazarse y con la construcción de una arqueta anexa que facilitará la entrada de caudal y el aliviadero directo a la conexión con el puerto. "Aunque una obra de estas características siempre conlleva molestias, conforme avanzaban los trabajos, los vecinos pasaron del asombro a la comprensión y a la satisfacción por unas labores de mantenimiento que no se hacían desde hace más de 80 años y que garantizan el buen funcionamiento de la red de saneamiento", apunta el gerente de Aguas de Cádiz.