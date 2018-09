La inundación del subterráneo del muelle de contenedores acaba en los tribunales

La pugna entre la Autoridad Portuaria y la empresa Vías y Construcciones S.A. ha terminado en denuncia ante los tribunales. Al parecer, según informó ayer el presidente de la APBC, José Luis Blanco, la empresa adjudicataria de las obras de construcción del túnel de acceso a la nueva terminal de contenedores niega ser responsable de la inundación del citado paso subterráneo. “No asumen que la obra, desde nuestro punto de vista, está mal ejecutada”, dijo ayer Blanco en una escueta respuesta a este periódico. “La cuestión está bajo trámites judiciales así que me gustaría hablar lo menos posible al respecto”.Pero a pesar de ello, inevitable ha sido que la presidenta de Puertos delEstado, Ornella Chacón, haya comprobado en primera persona el estado actual de este túnel sobre el que discurrirá el futuro acceso ferroviario a la nueva terminal de contenedores. “Tuve la oportunidad de visitar el puerto y efectivamente vimos el problema del acceso al túnel” . En su visita a Cádiz, la presidenta de Puertos del Estado ha dado su visto bueno al plan de empresa para los próximo años, en los que se recogen aspectos como las futuras inversiones y los actuales problemas, así como sus posibles soluciones, que sufre el puerto gaditano. A este respecto, José Luis Blanco hizo mención de una serie de trabajos que ahora mismo están sobre la mesa, tales como el proyecto del dragado de la canal, un hito igualmente necesario para el desarrollo de la futura terminal de contenedores. Sobre el dragado, José Luis Blanco recalcó una serie de modificaciones incluidas en ese proyecto, tales como la idea de que “en vez de trasladar todo el material procedente del dragado a un vertedero a X millas, usar ese material para la segunda o tercera fase del proyecto de la nueva terminal de contenedores”. Con ello, según Blanco, se conseguiría abaratar el proyecto del dragado y se conseguiría dar una utilidad a ese material que sería utilizado para fases posteriores del nuevo muelle de carga. Blanco ya aprovechó para recordar que el puerto de Cádiz trabaja también a día de hoy en la construcción de un nuevo PIF, igualmente reivindicado por los distintos operadores, y vital para el desarrollo portuario de la Bahía de Cádiz.En lo referente al trazado ferroviario de acceso a la nueva terminal de containers, las fechas están aún demasiado en el aire. Muchos de los obstáculos se han ido salvando pero son aún muchos los que hay que salvar, sobre todo el problema que representa la inundación del túnel de acceso que mantiene parada la obra.Blanco recordó así mismo que Adif y el Ayuntamiento de Cádiz tienen ahora en sus manos la construcción de un trazado ferroviario de poco más de cien metros de vías que atravesará la Carretera Industrial o Avenida de Astilleros. Al resto del trazado, al que discurre ya por el interior de suelo portuario no se le podrá meter mano hasta que no finalicen los problemas judiciales y la construcción del subterráneo de acceso al nuevo muelle de carga nacido sobre suelo ganado al mar.Cabe recordar que Vías y Construcciones se quedó en octubre de 2014 con la licitación de la construcción del subterráneo por 24 millones de euros y un plazo de ejecución de 17 meses. Los problemas de inundación surgieron cuando la empresa tenía ya construido el 70% del túnel. En aquel entonces apareció un chapón de acero en su trazado, que impedía continuar con el desarrollo de la obra. Más tarde, las paredes interiores del túnel empezaron a filtrar agua hasta que terminó inundándose.