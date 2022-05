Los interinos municipales del Ayuntamiento de Cádiz piden una propuesta de estabilización que supera a la de Demetrio Quirós

La Plataforma del Personal en Abuso de Temporalidad del Ayuntamiento de Cádiz ha mostardo su disconformidad con la oferta extraordinaria de estabilización ya que entioende que "las plazas ofertadas por el Consistorio son insuficientes para estabilizar a todo el personal en abuso".

Cabe recordar que el concejal de Personal, Demetrio Quirós, anunció hace unos días que la Junta de Gobierno Local había dado un paso importante para la estabilización futura de 161 plazas que están ocupadas por funcionarios interinos, algunas de ellas desde el año 2003. La decisión concreta que se aprobó en aquella Junta de Gobierno Local fue la del desistimiento parcial de las ofertas públicas de empleo convocadas por el Consistorio gaditano para los años 2016, 2017, 2018, 2020 y 2021.

Tal y como explicó el concejal de Personal, Demetrio Quirós, el motivo de este desistimiento es que a causa de la aplicación de la Ley 20/2021 para la reducción de la temporalidad en el sector público "es homogeneizar los procesos selectivos para que no se vean unos afectados por una norma y otros por otra y para que no sean, precisamente, las plazas que han sido ocupadas con más antigüedad, las más perjudicadas".

Asimismo, de este modo, en los procesos futuros se había diseñado que aquellas plazas que venían siendo ocupadas antes del 1 de enero de 2016 entrarán en un turno extraordinario con una fase únicamente de concurso. Por su parte, las que son hasta tres años antes del 31 de enero de 2020, será con concurso-oposición "prácticamente en las mismas condiciones que ya se venían haciendo los distintos procesos selectivos en este ayuntamiento desde que se aprobara a principios de 2020 una modificación de los acuerdos de convocatoria en los que se ponderaba un 40% para el concurso y un 60% para la oposición". Y otra de las novedades es que también la oposición no va a ser eliminatoria si no se aprueba y se puede acceder a la fase de concurso.

Pero desde el colectivo de Personal en Abuso de Temporalidad del Ayuntamiento de Cádiz no se está de acuerdo. Esta pataforma ha asegurado que ya advirtió que se estaban limitando a incluir las plazas procedentes del desestimiento parcial de la Ofertas de Empleo Público de 2016 a 2021 "sin hacer un análisis exhaustivo de la antigüedad de la plantilla municipal, lo cual excluía la posibilidad de añadir más plazas", en concreto las procedentes de la aplicación de una disposición que son "plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas por personal con una relación de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016".

La plataforma siempre ha defendido que la Ley 20/21 que da cobertura legal a este proceso "deber ser interpretada de manera extensiva y generosa, para no hacer pagar a los trabajadores y trabajadoras las consecuencias de una mala gestión de las administraciones en su políticioa de Personal".

El colectivo afirma que "la fanmosa Ley de Interinos no estabiliza personas, sino plazas". De este modo, recuerda que "no se puede olvidar que detrás de cada plaza hay una persona que superó un proceso selectivo en algún momento y que ha construido una vida sobre esa prestación de servicios a sus conciudadanos, día a día, año a año, para que ahora le digan que no se merece una estabilización justa".

La Plataforma presentó la pasada semana un listado al Servicio de Personal "recogiendo todas las plazas que a nuestro criterio cumplían los requisitos para ser estabilizadas, tanto del Ayuntamiento como de las Fundaciones de Cultura y de la Mujer, pero que se habían excluido de este proceso extraordinario".

El listado

En este listado se encuentran por ejemplo los monitores de talleres de mayores o del Bidón, que tienen la categoría de fijos discontinuos y trabajadores municipales procedentes de planes y programas de Asuntos Sociales que, al ser cofinanciados, "pues parece que esas plazas no existen y que hasta ese último año no se han considerado estructurales".

Asegura que nunca han recibido contestación por parte de Personal a sus escritos, por lo que han decidido enviarle directamente el listado al alcalde, José María González 'Kichi', "que nos escuchó y nos pidió que buscáramos el apoyo de los sindicatos que componen la Junta de Personal para que la petición de ampliación de la Oferta de Empleo Público se hiciera de manera conjunta, al igual que han hecho de manera conjunta en el Ayuntamiento de Sevilla".

De esta manera, el alcalde pedía que convencieran a los sindicatos para superar el plan diseñado por Demetrio Quirós, que días antes también había sido desautorizado por su pacto con la Policía Local por el acuerdo regulador.

La plataforma, devido a que apenas que da plazo ya que la OEP extraordinaria tiene que estar convocada antes del 1 de junio, se pusieron en contacto con los sindicatos municipales para recabar el apoyo necesario y presentar un listado conjunto. La plataforma asegura que "salvando a CSIF, que ha estado a nuestro lado desde el inicio, y a Autonomía Obrera, que también se sumó a esta lucha posteriormente, tanto CCOO como UGT nos han dado con la puerta en las narices".

En este sentido, aseveran que "la verdad es que no se podía esperar otra cosa de unos sindicatos que fueron parte en las negociaciones que dieron lugar a esta ley, que no resuelve ni sanciona el problema de abuso de temporalidad, en los términos exigidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea". Así, añade que "se ve que no han sido capaces de hacer un frente común por esta causa, ni siquiera como último recurso".

A pesar de ello han presentado el escrito solicitando de manera urgente la ampliación de la propuesta "con una serie de plazas excluidas que consideramos que están desempeñadas por personal en abuso de temporalidad". En total sería la estabilización de 60 puestos más a los 161 previstos inicialmente.