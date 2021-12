“Lo incongruente sería no cumplir con el pacto de gobierno que hay en Cádiz”

El coordinador andaluz de Izquierda Unida, Toni Valero, estuvo ayer en Cádiz donde mantuvo un encuentro con una representación de las limpiadoras que están movilizándose por su convenio colectivo y también con los miembros de su partido, entre ellos los concejales que forman parte del gobierno municipal, de los que ha alabado el trabajo que han hecho contra la turistificación.

–¿Cree que el modelo que se ha hecho en Cádiz contra la turistificación puede servir de espejo para otras ciudades?

–Hay dos cosas que tenemos que considerar de lo que está haciendo MartínVila y el resto de compañeros de Izquierda Unida. Lo primero es la clave y es la voluntad política de decir que hay un problema muy serio para la ciudadanía y la economía gaditana, que tiene que ver con un desarrollo atrofiado del sector turístico en su vertiente inmobiliaria, que va a afectar a los derechos de la ciudadanía, de la vivienda y a la economía gaditana. Esa voluntad firme no se ve en otros ayuntamientos ni en otras administraciones con esa misma contundencia.En segundo lugar, con la regulación que hay, ¿cómo podemos atajarlo? Aquí en el Ayuntamiento de Cádiz han encontrado una fórmula que ha de ser estudiada en otros sitios pero sobre todo hay que pedir al Gobierno andaluz que se ponga a regular.

–¿Le parece que la Ley de Suelo que ha aprobado la Junta responde a las necesidades?

–Me parece que es una ley de otro tiempo y eso ya de entrada te genera cierta frustración. Con todo lo que hemos aprendido, a base a golpe de sufrimiento con una crisis económica del ladrillo que ha dejado maltrecha a nuestra economía, una serie de trabajadores del sector que han tenido que reconvertirse a marchas forzadas y también un medio ambiente muy deteriorado. Tenemos una costa andaluza que está masificada de viviendas, tenemos muchas dispersas fuera de PGOU que también en muchos entornos del medio rural suponen un problema. Con ese aprendizaje que tenemos de lo que no hay que hacer, por qué se pone una ley por parte de las derechas que vuelve a ese modelo del ladrillo y la especulación, un modelo pretérito que va en la línea contraria de lo que le debería preocupar al Gobierno andaluz. ¿Qué es lo que debería preocupar? Debemos diversificar nuestra economía y la Ley LISTA lo que hace es que pongamos nuestro suelo del medio urbano y natural al servicio de la urbanización sin control. A mí esto me parece un error.

–¿Cree que debería haber un adelanto electoral en Andalucía?

–Creo que un adelanto electoral sería un fracaso del Gobierno andaluz. Un adelanto significa que o ha podido cumplir con sus propósitos porque tal y como dijimos era un Gobierno formado por unas patas de barro. Un Partido Popular que sacó sus peores resultados dependía de dos patas: una la de Vox, que es un partido que actúa con absoluta irresponsabilidad dando infinitos bandazos y haciendo mucho teatro. La otra es Ciudadanos y está en descomposición. Nosotros advertimos que esa inestabilidad podía perjudicar a las políticas públicas que tenían que salir en un momento crucial para Andalucía. Y ese es el gran drama. Que en un momento crucial para Andalucía, con lo que hemos vivido con la pandemia y con los fondos europeos que tienen que llegar y están llegando y que deben servir para cambiar nuestro modelo productivo, para desarrollar nuestros servicios públicos, tenemos a un Gobierno andaluz incapaz, inane en su iniciativa política. Apenas se ha hecho nada en esta legislatura y lo último que tenía que hacer, que era aprobar unos presupuestos con consenso y diálogo para que la recuperación llegase a tiempo a Andalucía y no nos quedáramos a la cola en el país, resulta que antepone sus intereses electoralistas para prorrogarlo como ya nos dejó claro Juan Marín.

–A la izquierda del PSOE están ustedes, con Unidas Podemos, y después hay otras dos fuerzas que son Más País y el Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez. ¿Hay opciones de confluir en una sola candidatura?

–Yo creo que están todas las posibilidades abiertas. Nosotros y nosotras hacemos una lectura del momento y lo que nos dice es que la ciudadanía andaluza progresista está sufriendo retrocesos en su calidad de vida. El pueblo andaluz que está sufriendo las políticas neoliberales del Partido Popular lo que está pidiendo es que se les pare los pies. ¿Y cuál es nuestra tarea? Ofrecer una trinchera electoral que le pare los pies a la derecha y a la ultraderecha. A eso nos comprometemos y tendemos la mano al tejido social progresista y a las fuerzas políticas que también se ubican en ese marco. Lo hacemos con convencimiento, con honestidad y diciendo que vamos a construir un programa electoral para Andalucía con la gente y seguro que ese es el mejor contrato que nos vincula con ella para poder presentarnos de manera conjunta. A partir de ahí cada uno tiene que asumir su responsabilidad y, sobre todo, estar a la altura del momento. Nosotros hacemos ese llamamiento a ampliar las alianzas, si bien son otros actores los que tienen que mostrar esa predisposición y hacerlo de manera sincera.

–¿Y cree que sería posible hacer con Teresa Rodríguez y su Adelante Andalucía después de todos los conflictos que ha habido en los últimos tiempos?

–No quiero tener apriorismo. Me quiero situar en una fase nueva porque creo que eses lo que nos está demandando la gente. Yo no quiero mirar atrás sino a qué es lo mejora para la ciudadanía.

–Usted llegó a decir que Teresa Rodríguez tenía un discurso como el de la CUP.

–Efectivamente. De manera legítima y aunque no comparta esa perspectiva política, no la juzgo sino simplemente la caracterizo. El andalucismo en nuestra tierra se ha vehiculado entendiendo que teníamos que construir Andalucía construyendo también nuestro país, que es España. Y que Andalucía no se entiende de manera anatagónica con España sino como parte de la misma. Por contra, hacer una lectura del andalucismo en la cual se ponga mucho más el énfasis en la cuestión nacionalista y también independentista, como hace la CUP y en la clave de la confrontación, eso no sintoniza con la tradición de la izquierda andalucista y no andalucista pero comprometida con Andalucía que se ha manejado hasta ahora. Es legítima esa visión pero yo lo comparaba con lo que las CUP en Cataluña han entendido que era su marco político.

–Su coordinador provincial Jorge Rodríguez dijo que era incoherente que la gente de IU permaneciera en el Gobierno municipal a raíz de la ruptura que se había producido en otras instancias. ¿Usted que opina al respecto?

–Como decía Jorge, lo que sería incongruente sería no cumplir con un pacto de Gobierno. Lo que sería incongruente es no seguir con políticas públicas como poner pie en pared a las casas de apuestas, la política que se está haciendo en el campo de la movilidad sostenible y más en una ciudad como Cádiz. La política que hoy venimos a presentar como es la regulación de los pisos de alquiler para evitar esa especulación sobre la vivienda. Cuando podemos poner en valor la labor que se está haciendo en Asuntos sociales que es perfectamente reconocida en todos los sectores vinculados al mismo. Nos debemos a un pueblo de Cádiz que nos ha votado y que nos ha puesto ahí para que se hagan políticas valientes y se están haciendo y yo ahí pongo en valor lo que están haciendo los concejales y concejalas vinculados a Izquierda unida y a Ganar Cádiz que están llevando áreas de gobierno importantísimas y que están marcando la agenda mediática y social de este ayuntamiento. Creo que se está actuando de manera coherente que es cumplir ese pacto de Gobierno que es cumplir con la ciudadanía gaditana que es lo primero que tiene que hacer cualquier representante público de Andalucía que es cumplir con la ciudadanía, que es la que le ha puesto ahí.