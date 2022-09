Un incendio en una vivienda de la calle Torre de Cádiz deja una habitación totalmente destrozada

El fuego en una vivienda situada en un bajo de la calle Torre con Sacramento sembró el pánico al inicio de la tarde del 7 de septiembre en el centro de Cádiz. Una dotación de Bomberos se trasladó al lugar de los hechos a las tres de la tarde para sofocar las llamas que se habían ocasionado en el interior de una habitación sin ventanas. La buena noticia es que no hay que lamentar heridos.

Justamente esa falta de ventilación, facilitó que la cosa no pasara a mayores y el incendio no se propagara por toda la casa. Según fuentes de las CPBC, el habitáculo que confinó el fuego sí ha quedado completamente calcinado, inservible. La operación de Bomberos ha durado algo más de dos horas por la dificultad, aseguran, para extinguir el fuego por la cantidad de muebles y objetos. Comenzaron a las 15.02 y acabaron a las 17 horas. Muchos de estos enseres eran combustibles. Para evitar que las llamas cogieran más fuerza, los efectivos trasladados a esta vivienda han tenido que mover los enseres mientras controlaban las ascuas para completar su intervención con éxito. 900 litros de agua se han usado en esta actuación.

En el momento del incendio, en la casa se encontraba una mujer con su hija y la pareja de esta última. Estas tres personas no han sufrido heridas, no han precisado atención médica. La estructura de la vivienda ha quedado sin dañar, salvo la habitación quemada al completo con todo el mobiliario. Bomberos les avisó que hoy no podrán dormir en la vivienda y se les ha ofrecido una alternativa.