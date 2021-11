¿Por qué es tan importante cuidar tus cerraduras hoy en día?

Cuidar de nuestro hogar es algo que debe de ser nuestra prioridad en el día a día. En especial cuando se acercan las fiestas y vamos a salir de casa por algunos días o semanas. Ante esto es importante cuidar de las cerraduras de tu hogar y procurar reforzar las mismas, o incluso saber cuales son las cerraduras más infranqueables del mercado, tal y como os mostramos en la web de https://cerrajeroscadizcerraduras.com/. Para así tener cerraduras nuevas en las entradas de tu vivienda que sin duda serán mucho más efectivas al momento de proteger tu bien y tus pertenencias.

¿Cómo está la actualidad con respecto a los asaltos?

En España, durante los meses de verano se llegaron a reportar una gran cantidad de casos de hurto en las viviendas de las personas. Esto, de la mano de ladrones que ingresaron a los hogares mientras los dueños no se encontraban en los mismos.

La Policía Nacional ha informado que las dos técnicas más utilizadas por parte de los asaltantes hoy en la actualidad ha sido el impresioning y el bumping. Se trata de métodos que son muy simples y que se pueden aplicar a hogares que no tengan una mayor seguridad.

La técnica del impresioning se basa en el uso de una lámina de metal que es introducida en la cerradura. Esto con la intención de tener un molde bastante preciso y realizar una copia de la llave de la puerta de forma no autorizada. Con esto se logra abrir la puerta sin dejar rastro de que se ha abierto. Ya que esta es una técnica que ataca de forma directa al bombín interior de la cerradura.

Por su parte, el bumping es una técnica en la cual se emplea una llave maestra. Recordemos que este tipo de llaves cuentan con la capacidad de abrir una gran variedad de cerraduras. Para que su uso sea efectivo los ladrones emplean la llave maestra en cuestión y la introducen en la cerradura al mismo tiempo que la golpean con un martillo. Esto hace que los pistones salten y por ende la puerta se abra sin mayor dificultad.

La tendencia a utilizar estas dos técnicas se debe al hecho de que no se dejan señales de la que vivienda ha sido asaltada. Por tanto, hasta que los dueños no estén de regreso en su hogar no podrán darse cuenta de que han sido asaltados.

¿Qué hacer para proteger tu vivienda de este tipo de situación?

Debido a la gran variedad de denuncias que se han realizado al respecto de esto, es fundamental conocer qué hacer para proteger tu vivienda en este tipo de situación. Si bien la Policía Nacional ha realizado un arduo trabajo para desmantelar a una serie de bandas que han efectuado este tipo de asaltos, aún quedan algunos sueltos. De allí que se vuelva fundamental procurar por tus propios medios cuidar de tu hogar.

Entre los primeros consejos que surgen al respecto de este tema se encuentra el hecho de no dejar indicios de abandono. Es decir, dejar las persianas descorridas, algunas luces prendidas o programar una radio para que se escuche sonido dentro del hogar.

Otro factor importante, y es uno en los cuales los ladrones se fijan desde el inicio, es si el buzón de correo se encuentra lleno de correspondencia o no. En caso de que en tu vivienda se reciba una gran cantidad de correspondencia, lo mejor que puedes hacer es pedirle el favor a un vecino de que la recoja cada cierto tiempo. Además, por supuesto, de encargar echarle un vistazo a la casa todos los días para asegurarte de que todo está como de costumbre.

Como último punto dejamos el que es sin duda alguna el más importante de todos. Y tiene que ver con el hecho de mejorar tu sistema de cerraduras. Bien sea reforzando la seguridad que ya tienes en tu hogar o colocando toda una nueva cerradura desde cero.

Métodos de cerrajería para incrementar la seguridad de tu hogar

Por suerte, hoy en día existen diversos métodos de cerrajería a los cuales puedes recurrir siempre que desees incrementar la seguridad de tu vivienda. Cabe resaltar que dichos trabajos de cerrajería deben ser realizados por verdaderos profesionales en esta área para que así te asegures de que el trabajo quede bien hecho y sea de la mejor calidad posible.

Uno de los métodos de cerrajería que mejor te convendrían en la actualidad. Es colocar un cerrojo antibumping, ya que el mismo te protegerá por completo de los casos de asalto con bumping que se han generado en la actualidad. Son un tipo de cerradura especial cuyo mecanismo queda casi por completo por dentro de la puerta. Por tanto, no habrá modo de que alguien intente forzar la cerradura para entrar desde afuera.

Del mismo modo, hoy en día se cuenta con una gran variedad de cerraduras de seguridad y cerraduras invisibles que son de gran ayuda para combatir el mismo objetivo: evitar que los ladrones fuercen las puertas principales de la vivienda. Un cerrajero profesional te podrá dar su opinión al respecto de cuál método de cerradura será el mejor según la estructura de tus puertas principales.