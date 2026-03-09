Historia visual de la antigua transformación del puerto de Cádiz

En un momento en el que el puerto de Cádiz se prepara para afrontar de una vez por todas la integración del muelle en la ciudad, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz echa mano de su propia historia para reconstruir a través de 30 imágenes la que fue, a partir de 1906, la gran transformación de la zona portuaria gaditana con el derribo de la muralla que entonces separaba los antiguos muelles de la ciudad. Y es que sobre esta evolución se asienta la exposición 'Puerto, ciudad y memoria', que se ha inaugurado esta misma mañana y que ofrece una selección de valiosas fotografías de la colección que Rafael Garófano donó al Archivo Histórico Provincial de Cádiz.

La imagen más antigua que se ofrece en la exposición se sitúa alrededor de 1860, mientras que la estampa más moderna del muelle gaditano y su entorno, con Canalejas más cerca de lo que es actualmente, pertenece a la década de los años 80. Fotografías originales, postales, positivos obtenidos a partir de plazas de vidrio y tarjetas estereoscópicas digitalizadas conforman el grueso de estas 30 imágenes que se reparten por la verja en orden cronológico (ascendente si se comienza a ver la muestra por la Puerta del Mar).

En ellas se puede comprobar lo que supuso aquella gran transformación derivada del histórico derribo de las murallas que rodeaban todo el casco histórico, que comenzó un 3 de marzo de 1906 con el entonces llamado acto de derribo de la primera piedra, que corrió a cargo del alcalde de la época, Cayetano del Toro. Desde entonces, el puerto de Cádiz comenzó a integrarse cada vez más en la capital, que configuró urbanísticamente una zona por entonces por la muralla y que, con el tiempo, volvió a dividir la ciudad y su puerto mediante la actual verja, que ahora soporta las imágenes de esta exposición y que, en un futuro, está llamada a correr la misma suerte que la antigua Puerta del Mar o aquellas murallas defensivas que llegaban hasta el baluarte de San Carlos, por la plaza de España y el llamado Puerto Piojo.

El proceso de transformación es evidente a través de las fotografías seleccionadas por los comisarios de la exposición: Santiago Saborido, director del Archivo Provincial, y Ana Martín de Oliva Garófano, restauradora y conservadora, además de sobrina de Rafael y profunda conocedora del legado de su tío. Las fotografías realizadas antes de la fecha clave que lo cambia todo, 1906, muestran un puerto delimitado por la muralla, con las columnas de los patronos de Cádiz en su interior en 1893, con la marea baja llegando al mismo cantil del muelle en 1890 y las barcazas y chalupas casi ancladas al fango de la bajamar o con la Puerta del Mar como único punto de acceso al muelle.

Ana Martín de Oliva Garófano, comisaria de la muestra, explica la exposición a Bruno García y Teófila Martínez. / Julio González

Y todo cambia a partir de 1906, en una evolución que se entiende perfectamente a través de las fotografías de la exposición: la pérdida de las murallas, el derribo, visto desde varias perspectivas, de la Puerta del Mar, la calle Isaac Peral (hoy Cuatro de Diciembre), primero cerrado en unos de sus laterales por la muralla y después abierta hacia lo que hoy en día son los jardines de Canalejas, los gaditanos paseando por un muelle integrado ya en la mitad del siglo XX...

Una muestra de gran valor histórico, con estampas de otra época, que ha sido inaugurada por Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz; Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, y Bruno García, alcalde de la capital gaditana.