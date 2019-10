El pintor Hernán Cortés apenas es tres años menor que el periodista Augusto Delkáder. Ambos fueron contemporáneos en el Cádiz predemocrático y eso hizo que durante su intervención en calidad de presidente del jurado del Premio Federico Joly, Hernán Cortés rememorara los años de infancia y juventud que ambos compartieron.

Y entre esos recuerdos, Cortés entresacó los años de escolares en el colegio San Felipe Neri, rescató de su memoria un premio de redacción organizado por Coca-Cola y que ganó Delkáder en sus años adolescentes y tuvo también palabras emotivas para David, hermano de Augusto, para su suegro José Villar, médico de profesión, y para su novia y luego esposa Alicia Villar, a la sazón vecina de Hernán Cortés en el Paseo de Canalejas.

"En aquellos años vivíamos todos apasionados por los cambios que afrontaba este país. Augusto y yo salimos de Cádiz, en su caso para cursar estudios de Derecho y Periodismo y, por mi parte, para estudiar Bellas Artes. Los dos regresamos luego temporalmente. Él para trabajar en el Diario de Cádiz, periódico en el que veló sus primeras armas y del que fue subdirector con sólo 24 años y poco después director, y yo para reencontrarme con el paisaje y el horizonte de Cádiz sin el que mi obra no habría sido posible", reflexionó el prestigioso pintor gaditano.Hernán Cortés no escatimó elogios hacia el galardonado. De esta manera, afirmó por ejemplo que a Cádiz "le falta algo si no está Augusto aquí", indicó igualmente que "si hay un periodista que está en consonancia con el espíritu que Diario de Cádiz representa y que ha embellecido la profesión ese es Augusto Delkáder" y añadió que entre sus múltiples cualidades "destaca que es un magnifico periodista y un orgullo para los gaditanos al que este premio hace justicia".

Para llegar a esta cascada de elogios, Cortés glosó antes la contribución crucial de este periodista gaditano al nacimiento y consolidación de El País "como periódico de referencia de la Transición y de toda una generación".

"Se ha dicho que toda nostalgia es un error pero a nosotros nos tocó vivir una época vibrante y audaz en la que el futuro estaba por hacer. Éramos dos gaditanos que nos tuvimos que abrir camino con nuestros propios medios en un Madrid turbulento en el que cada mañana te despertabas con un nuevo sobresalto. Pero menos mal que nos quedaba siempre nuestro refugio gaditano para ver el horizonte con otros ojos".

Hernán Cortés, como hizo también José Joly, recordó la figura de otro gaditano ilustre como fue José Pedro Pérez-Llorca, uno de los padres de la Constitución de 1978 y presidente del jurado de este Premio Federico Joly hasta su fallecimiento el pasado mes de marzo.

El jurado de este año estuvo compuesto por Hernán Cortés como presidente y también por Braulio Medel, presidente de la Fundación Unicaja; José Antonio Carrizosa, director de Publicaciones del Grupo Joly, y David Fernández, director de Diario de Cádiz. Este último, como secretario del jurado, leyó el acta del premio y ensalzó a Augusto Delkáder como un periodista "de raza y cabal".