A mi hermano Jaime

Despedirnos de una persona querida es siempre doloroso, tener que hacerlo de un hermano más joven es brutal, pero despedir a Jaime es desgarrador. Tengo el corazón roto, porque su ausencia física es la que lleva en los ojos mi sobrina María, que ha perdido de pronto su faro, la luz que la guía, su ejemplo y el amor de su joven vida. A mi cuñada María, un ser bondadoso hasta lo indecible, con la profunda pena clavada en sus bellos ojos, a mis dos sobrinos aguantando con enorme fortaleza la terrible perdida de un ser que lo iluminaba todo.

Hablar de Jaime bien es fácil... un señor con mayúsculas, de esos que ya hay pocos. Bondadoso, inteligente, generoso, divertido, cariñoso, amable, muy educado, nunca perdía las formas, pendiente siempre de su familia y amigos. Tan querido por tantos que me abruma y me deleita ver cómo tantas personas lo quieren... pero querer de verdad.

Despedirme de ti es lo más duro que me ha tocado vivir, porque es tan injusta la vida que me come la ira y la pena pero sé muy bien lo que me dirías: "No te enfades. ¿Aún no te has dado cuenta de que para morir sólo hay que estar vivo?

Hoy el agua de tu querida bahía gaditana se ha teñido de un azul profundo, la mar se ha puesto de acuerdo con el cielo y te han hecho un pasillo azul añil, con nubes blancas a los lados, gaitas escocesas y guitarras andaluzas te acompañan, papá te espera al final de ese pasillo, los cuatro abuelos, los tíos, algunos amigos... qué suerte hemos tenido de tenerte y haberte compartido. Eres un ser de luz que ha dejado un legado incalculable a todos los que nos quedamos sin tu presencia, cómo ser un señor de bondad, un ejemplo a seguir por tu ingenioso y rápido sentido del humor, tu generosidad sin límites, cómo ser, en resumen, una bella y buena persona.

Te llevamos para siempre en el corazón, en el recuerdo y como ejemplo de vida.

As scots men say: so long bro.I love you from the bottom of my heart.Your sister, Peggy Sue.