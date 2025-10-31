Halloween ya da miedo en Cádiz

Halloween ya está aquí. Asentada como una fiesta más en el calendario, esta celebración importada de los Estados Unidos ha llegado para quedarse. Y por ello el Ayuntamiento de Cádiz no ha tenido más remedio que unirse a ella y dar lo mejor de sí para meter miedo a gaditanos y visitantes.

Ayer comenzaron las actividades organizadas en los dos escenarios principales que estarán activos hasta mañana sábado: el patio de la Casa del Niño Jesús y los bajos del Museo del Títere.

En el primero, dedicado a los más pequeños, se pueden visitar diez casas, cada una con un morador más terrorífico, que recibían a los niños y niñas con el consabido ¿Truco o trato? Según la respuesta del valiente, se llevaba un caramelo o tenía que pasar una pequeña prueba que también tenía como recompensa una chuche.

En ‘La Plazuela del Truco o Trato’ habitan Abuela Susurros, Madame Espejismos, Conde Matasangre, Bibliotecaria de las Sombras, Tina Engranach, Sir Smoke, Aracnofóbica Stanford, George Saco, Mayer Clown y Basilda Hitman, unos personajes verdaderamente aterradores.

A la salida, varios talleres esperan a los pequeños, como los de caracterización o decoración de calabazas, que luego pueden llevarse a casa.

Al otro lado de la carretera, en los bajos del Museo del Títere, pero con entrada por el patio trasero de la Audiencia Provincial de Cádiz, un camino de velas y una gran pantalla, con imágenes de películas de miedo, acompañan a los visitantes. En este caso adolescentes y adultos, ya que esta actividad está recomendada para mayores de 12 años.

Algo lógico si tenemos en cuenta que se pasa miedo y te llevas verdaderos sustos. Payasos, bailarinas, magos, muñecas y maestros de ceremonias forman parte del ‘Gran Espectáculo del Circo del Horror de Cádiz’.

En un antiguo, olvidado y siniestro circo se amontonan personajes espeluzantes que acompañan a los participantes de este recorrido. Una voz en off relata la historia de este circo maldito, un lugar “donde los sueños se convierten en pesadillas”, advierte.

Tenebroso y con una atmósfera tétrica, los sustos son constantes y la presencia de estas figuras, sus golpes y cercanía provocan una sensación de miedo muy realista, sobre todo con un personaje (dejemos que el lector lo descubra en su visita) que se acerca peligrosamente y de forma muy amenazadora a los visitantes.

A la salida el maestro de ceremonias pregunta a los valientes que se adentraron en este circo maldito: “¿Estáis vivos? Este circo no olvida vuestras caras”, mientras se adentran en un oscuro laberinto en el que tendrán que descubrir la salida para poder volver a ver la luz.

‘El Gran Espectáculo del Circo del Horror de Cádiz’ volverá hoy, noche de Halloween, de 22:00 a 01:30 horas, mientras que mañana sábado abrirá sus puertas de 18:30 a 19:30 horas para personas con movilidad reducida y de 19:30 a 00:30 horas para el resto.

‘La Plazuela del Truco o Trato’ seguirá también hoy y mañana sábado en la Casa del Niño Jesús de 17:00 a 21:00 horas.

Además, los personajes del Circo del Horror tomarán las calles de Cádiz en un desfile que comenzará a las 20:00 horas en el paseo Carlos III, a la altura del Espacio de Creación Contemporánea (ECCO), con la intención de llegar al Museo del Títere sobre las 21:30 horas. Más de 50 personas caracterizadas para la ocasión formarán parte de esta iniciativa.