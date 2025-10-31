Halloween ya da miedo en Cádiz
La Casa del Niño Jesús y los bajos del Museo del Títere acogen las actividades organizadas por el Ayuntamiento: el ‘Gran Espectáculo del Circo del Horror de Cádiz’ y ‘La Plazuela del Truco o Trato’
Halloween Cádiz 2025: Programación de las tres noches más terroríficas en la capital gaditana
Halloween ya está aquí. Asentada como una fiesta más en el calendario, esta celebración importada de los Estados Unidos ha llegado para quedarse. Y por ello el Ayuntamiento de Cádiz no ha tenido más remedio que unirse a ella y dar lo mejor de sí para meter miedo a gaditanos y visitantes.
Ayer comenzaron las actividades organizadas en los dos escenarios principales que estarán activos hasta mañana sábado: el patio de la Casa del Niño Jesús y los bajos del Museo del Títere.
En el primero, dedicado a los más pequeños, se pueden visitar diez casas, cada una con un morador más terrorífico, que recibían a los niños y niñas con el consabido ¿Truco o trato? Según la respuesta del valiente, se llevaba un caramelo o tenía que pasar una pequeña prueba que también tenía como recompensa una chuche.
En ‘La Plazuela del Truco o Trato’ habitan Abuela Susurros, Madame Espejismos, Conde Matasangre, Bibliotecaria de las Sombras, Tina Engranach, Sir Smoke, Aracnofóbica Stanford, George Saco, Mayer Clown y Basilda Hitman, unos personajes verdaderamente aterradores.
A la salida, varios talleres esperan a los pequeños, como los de caracterización o decoración de calabazas, que luego pueden llevarse a casa.
Al otro lado de la carretera, en los bajos del Museo del Títere, pero con entrada por el patio trasero de la Audiencia Provincial de Cádiz, un camino de velas y una gran pantalla, con imágenes de películas de miedo, acompañan a los visitantes. En este caso adolescentes y adultos, ya que esta actividad está recomendada para mayores de 12 años.
Algo lógico si tenemos en cuenta que se pasa miedo y te llevas verdaderos sustos. Payasos, bailarinas, magos, muñecas y maestros de ceremonias forman parte del ‘Gran Espectáculo del Circo del Horror de Cádiz’.
En un antiguo, olvidado y siniestro circo se amontonan personajes espeluzantes que acompañan a los participantes de este recorrido. Una voz en off relata la historia de este circo maldito, un lugar “donde los sueños se convierten en pesadillas”, advierte.
Tenebroso y con una atmósfera tétrica, los sustos son constantes y la presencia de estas figuras, sus golpes y cercanía provocan una sensación de miedo muy realista, sobre todo con un personaje (dejemos que el lector lo descubra en su visita) que se acerca peligrosamente y de forma muy amenazadora a los visitantes.
A la salida el maestro de ceremonias pregunta a los valientes que se adentraron en este circo maldito: “¿Estáis vivos? Este circo no olvida vuestras caras”, mientras se adentran en un oscuro laberinto en el que tendrán que descubrir la salida para poder volver a ver la luz.
‘El Gran Espectáculo del Circo del Horror de Cádiz’ volverá hoy, noche de Halloween, de 22:00 a 01:30 horas, mientras que mañana sábado abrirá sus puertas de 18:30 a 19:30 horas para personas con movilidad reducida y de 19:30 a 00:30 horas para el resto.
‘La Plazuela del Truco o Trato’ seguirá también hoy y mañana sábado en la Casa del Niño Jesús de 17:00 a 21:00 horas.
Además, los personajes del Circo del Horror tomarán las calles de Cádiz en un desfile que comenzará a las 20:00 horas en el paseo Carlos III, a la altura del Espacio de Creación Contemporánea (ECCO), con la intención de llegar al Museo del Títere sobre las 21:30 horas. Más de 50 personas caracterizadas para la ocasión formarán parte de esta iniciativa.
