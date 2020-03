“¿Qué hacemos con los niños estas dos semanas?”

Esta mañana madres y padres se preguntaban lo mismo a las puertas de los colegios. Desde el lunes, según decreto de la Junta de Andalucía por la propagación del coronavirus, no habrá clases presenciales. Al menos dos semanas estarán los niños en sus casas. Y ahí es cuando aparece el problema para muchos progenitores, especialmente los que tienen trabajo y no saben con quién dejar a los pequeños. ¿Con los abuelos? No es recomendable porque son población de riesgo. Aún así, muchos padres y madres no ven otra solución.

En la puerta del colegio Carola Ribed se producían corrillos de progenitores hablando de lo que estos días habla todo el mundo: la pandemia del coronavirus. Y en cómo les afectará la suspensión de las clases. “Trabajo por mi cuenta, y si no trabajo, no cobro. Lo dejaré con mi madre, no veo otra solución”, explicaba una mujer. A su lado, otra destacaba que “yo trabajo días sueltos. Los niños son mayorcitos y podrían quedarse solos, o con su hermana que tiene 15 años”. Difícil decisión. “Con la abuela, no hay otro remedio. A no ser que en mi trabajo me dejen irme, porque mi marido trabaja todo el día. Lo que tengo claro es que solo no voy a dejar a mi hijo”, afirmaba una madre.

“Mi madre tiene una enfermedad crónica. Con los abuelos no se puede contar estos días, son población de riesgo”, comentaba la madre de una pequeña. Otra asentía y apuntaba: “Con los abuelos no se pueden quedar. Se tendrán que quedar en casa como podamos”. A su lado, otra destacaba que “yo trabajo días sueltos. Los niños son mayorcitos y podrían quedarse solos, o con su hermana que tiene 15 años”.

Una madre recordaba que “las empresas deben ayudar para que podamos quedarnos en casa a cuidar de nuestros hijos”. “Sí, sí, Pedro Sánchez dijo que se hiciera teletrabajo desde casa”, añadían. “Pero hay trabajos que no se pueden hacer desde casa”, decía una madre, empleada de una tienda.

Isidoro Sáenz tiene dos niñas, de 11 y 4 años. Decía estar “preocupado” ante las dos semanas que se avecinan. “A mi madre, con 90 años, no se las puedo dejar. Y mi suegra es de riesgo. Yo soy autónomo y no puedo faltar al trabajo. Mi mujer trabaja también. No sé cómo lo vamos a hacer”, admitía.