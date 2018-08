1868 hace 150 añosLa Villa de Madrid está en CádizTranvía eléctrico Cádiz-San FernandoNovillada de aficionados gaditanos1893 hace 125 años1918 hace 100 añosIncendios provocados en los campos1943 hace 75 añosHacia un Club Náutico de Cádiz1993 hace 25 añosSigue la huelga de autobuses"H"

Nuestro estimado colega Las Novedades, dice haber recibido el Diario de Cádiz y que no publica noticias de la llegada de la Villa de Madrid a este puerto y asegura que no le hemos debido dar importancia a esa llegada. En efecto, por nuestra parte nada hemos dicho de la llegada de esa fragata, porque con el calor que hace en Cádiz se nos ha ido el santo al cielo. Pero si nuestro colega hubiese leído nuestra sección de buques entrados y salidos, habría visto la entrada de la Villa de Madrid el pasado día 5.

Picador.Esperamos que la empresa de Cádiz contrate al famoso picador José Calderón, conocido por Caldery.

Invitado por Shell España, que está realizando prospecciones petrolíferas en el Golfo de Cádiz, Diario de Cádiz ha tenido la oportunidad de conocer la plataforma situada a unos 25 kilómetros de la costa.

La plataforma denominada Sedneth I tiene 73,5 metros de longitud y una anchura de 63,5 metros. Setenta hombres están a bordo realizando todo tipo de trabajos encaminados a la búsqueda de petróleo. Estos hombres son relevados cada semana.

Los trabajos comenzaron en el mes de abril y por el momento no hay datos de ninguna clase. La zona es buena pero no hay estudios sobre ella, lo que es un gran inconveniente. Los técnicos no quieren hacer pronósticos y solamente indican que si no encuentran petróleo en este punto trasladarán la plataforma unos veinte kilómetros, dentro del mismo Golfo de Cádiz. El único gaditano que hay a bordo es el jefe de las cocinas de la Sedneth I, José Alvarez.

Los socios del Club de Regatas celebraron ayer una novillada en un corral de las Puertas de Tierra. Se lidiaron cuatro becerros de una ganadería de Tarifa, que dieron juego y permitieron el lucimiento de los aficionados al arte de Pepe-Hillo. Fueron muertos por Halcón, Zulueta, Enriles y Arámburu. De picadores actuaron García Ravina y Genovés. La fiesta resultó entretenida y con revolcones.

Veraneo del Papa.Según noticias del Vaticano, el Papa no necesita salir para tener un lugar fresco durante el verano. Le basta con trasladarse a una de las tres grandes torres llamadas de San León IV.

Hay indicios de que los últimos incendios que están ocurriendo en los campos de nuestra provincia son provocados. Hace unos días quemaron extensas propiedades del marqués de Negrón y ayer se produjo un incendio en una finca del marqués de Tamarón. Las perdidas son enormes y afectan a otros propietarios más modestos. La alarma cunde en las zona de Medina Sidonia, Vejer y Chiclana y es preciso que el Gobierno Civil adopte las medidas necesarias para evitar estos sucesos.

Hospicio Provincial.Con motivo de celebrarse ayer la fiesta de Santa Elena, titular del Hospicio Provincial, hubo diversos actos en el establecimiento. Después de la misa a los asilados se les sirvió un almuerzo extraordinario. Ayer había 687 asilados, de ellos 214 ancianos.

A propuesta del alcalde, Moreno Gallardo, el Ayuntamiento de Cádiz acordó en su sesión de ayer nombrar una junta para la creación de un club náutico que fomente todos los deportes relacionados con la mar. Forman parte de esta junta, el capitán general del Departamento, gobernador civil, gobernador militar, comandante de Marina, alcalde, ingeniero jefe de las Obras del Puerto y los presidentes de las sociedades gaditanas de Fomento, Tenis y Tiro de Pichón. Se buscará la posibilidad de contar con instalaciones desmontables para que en años próximos podamos tener un edificio propio.

Guerra Mundial.El general Eisenhower manifestó ayer que sus tropas están preparadas para iniciar el asalto a la península italiana.

Al cierre de esta edición, la dirección y el comité de empresa de la Compañía de Tranvías continuaban reunidos en la Delegación de Trabajo para intentar llegar a un acuerdo en el convenio colectivo que ponga fin a la huelga que afecta al servicio de transporte de pasajeros de Cádiz y San Fernando. Como mediadores actúan los concejales delegados de Tráfico de los Ayuntamientos de Cádiz y San Fernando, Ramallo y Pecci. Hoy se cumple el décimo día de huelga de autobuses.

Tren Talgo.Los trenes Talgo que circulan entre Cádiz y Huelva y Madrid han sido utilizados por un total de 10.230 personas durante los quince primeros días de agosto. La reducción del tiempo del viaje es la causa principal de la demanda de usuarios.

-Entre la prensa y los partidos políticos se ha formado la imagen de que España vive una 'crisis' migratoria. ¿Hasta qué punto es acertada esta afirmación?

-No estamos viviendo ahora mismo una avalancha, ni unas cifras incontrolables. Más que un problema de gestión de la migración, lo que sí hay es un problema político ligado a la problematizaciónde la migración. Es decir, el hecho de que durante este verano, como ya ocurrió en 2006 con la crisis de los cayucos, sea un tema que está entrando en agenda. Aunque no sabemos si se va a consolidar.

-¿Por qué se genera este mensaje, quizá alarmista?

-Todo empieza a entrar en arena política con violencia con el tuit de Pablo Casado, con la idea de que hay "millones de africanos" que esperan para saltar la valla. Luego en términos políticos, de refriega electoral, sí que es verdad que supone un elemento que puede ser interesante por parte de los principales rivales, tanto para Casado como Rivera, porque es un tema que conecta muy bien con el imaginario conservador, la idea de dos elementos: el miedo a la seguridad y la idea de la competencia por los recursos con los migrantes. Mensajes que los partidos populistas de extrema derecha, por ejemplo, explotan con mucha eficacia en Europa.

-¿Aciertan entonces los que postulan que con Casado el PP se 'derechiza' ?

-Hasta cierto punto. Ahora su estrategia pasa por seguir el manual del Partido Popular en 2004, es decir, hablar de inmigración y de víctimas del terrorismo. Y aunque lanzarse en ambos frentes puede generar efectos contraproducentes de falta de consistencia, sí que es verdad que Casado, a diferencia de Saenz de Santamaría, ha sido el único en decir que quería recuperar votos de VOX. Y eso puede dar a entender que está lanzando estos mensajes porque necesita parte de ese votante que se puede ir a una alternativa de extrema derecha que, en cualquier caso, son muy pocos votantes sobre el total del censo.

-Pero votantes de extrema derecha, a fin de cuentas...

-Sin lugar a dudas. Lo que quizá esté señalizando una cosa, la idea de que Casado no las tiene todas consigo para competir con Ciudadanos. Si la estrategia pasa por recuperar el votante en éxodo al partido naranja, el mensaje se tiene que moderar, es decir, bascular hacia posiciones más centradas y a favor de la regeneración. Un atrincheramiento en temas de inmigración y terrorismo puede, sin embargo, pasarle factura.

-Y, mientras tanto, Ciudadanos...

-Basculará hacia el centro. Lo que van a intentar para 'hacer daño' al Partido Popular, que parece que está basculando en muchas direcciones, es convertirse en la oposición al Gobierno que es, en parte, donde está la competición. Porque los únicos dos partidos que mejorarían resultados con respecto a 2016 son el PSOE y Ciudadanos. Tanto PP como Podemos perferían votos y escaños respecto a entonces. Entonces el 'truco' está en polarizar con el partido socialista para ensanchar en ambas direcciones.

-¿Qué partido, de los cuatro más votados, gana más votos con la situación de las entradas irregulares?

-Lo primero que tenemos que saber es si la politización de la migración va a continuar o no. Si se llegan a los acuerdos con Marruecos, la afluencia de refugiados cae y se buscan arreglos, el tema sale rápidamente del tablero. Mientras tanto, PP y Ciudadanos tienen una posición más ventajosa para competir por este suelo. La izquierda tiene una dificultad casi en origen a la hora de delimitar con quien quiere ser solidario, y por ahí se cuelan sus adversarios. Y es verdad que el debate de la inmigración puede tener impacto, pero ese impacto no es simétrico en toda España.

-Afecta, quizá, en el corto y medio plazo y solo a las regiones donde la presión migratoria es mayor...

-Claro. El tema puede tener un impacto relevante en Ceuta y Melilla , evidentemente, y en Andalucía y Cataluña, que son los principales receptores netos de inmigración. Puede ser un asunto que tenga una derivada distinta, es decir, bascular hacia las elecciones andaluzas que probablemente hayan a la vuelta del verano. Y quizá ahí se empiece a hablar más de dónde se soporta o no la inmigración.

En ese sentido,