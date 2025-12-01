Los graduados sociales cierran los actos por el centenario de la profesión

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta conmemoraba este viernes la festividad de su patrón, San José Artesano, con una solemne ceremonia celebrada en la Audiencia Provincial de Cádiz, presidida por María Begoña Rodríguez Álvarez, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla y representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental y Ceuta. La acompañaban en la mesa Ángel María Núñez Sánchez, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Cádiz; José Blas Fernández Sánchez, presidente del Colegio y del Consejo Andaluz, así como presidente de honor del Consejo General; María Isabel Domínguez Álvarez, presidenta de la Sección IV de la Audiencia Provincial de Cádiz; y José Manuel Seoane Sepúlveda, secretario coordinador provincial.

El acto tuvo como eje central la entrega de las distinciones otorgadas por la corporación profesional en 2025, entre ellas el nombramiento de tres nuevos Colegiados Eméritos, la máxima categoría honorífica: Ignacio de Cuevillas Matozzi, decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz; Francisco Zambrana Arellano, jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, y Esteban Rondón Mata, director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía.

La Junta de Gobierno aprobó estos reconocimientos por unanimidad en atención a las “trayectorias ejemplares” de los distinguidos, cuyo trabajo ha contribuido al fortalecimiento del orden social, la seguridad jurídica y la cooperación institucional en la provincia. Cada uno de ellos recibió una laudatio pronunciada por el presidente del Colegio, quien destacó la relevancia de sus aportaciones en “una profesión que es hoy más esencial que nunca para el equilibrio social y económico”.

Durante la ceremonia prestaron juramento o promesa los nuevos colegiados incorporados en 2025, acompañados por sus padrinos y madrinas en un acto público que simboliza su integración profesional en la corporación. Realizaron su juramento Fernando Gómez Martín, apadrinado por Juan Carlos Cabrera Pascua; María Cristina Márquez Pérez, apadrinada por Antonio Mena García; Montserrat Márquez Ruiz, apadrinada por el presidente José Blas Fernández Sánchez; Noelia Pérez Arias, apadrinada por Francisco Javier Porras Vallejo; Rubén Alfredo Roca Carralero, apadrinado por Manuel Roca Suárez; María Julia Ruiz García, apadrinada por Manuel Fraga Núñez; José Ángel Sánchez Mateos, amadrinado por Rosario Galiana Vigo; y María Sonia Soriano Rueda, apadrinada por Francisco Javier Porras Vallejo.

A continuación, se llevó a cabo la imposición de la Medalla de Plata al Mérito Colegial, concedida por el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. Los profesionales reconocidos este año han sido Antonio Aragón Montero, Joaquín Carlos Canalejo Portillo, Ángeles María Moreno Virués y Antonio Mena García. Todos ellos recibieron la distinción en atención a los méritos contraídos en favor del desarrollo, la dignificación y el servicio público que presta la profesión en su conjunto.