El gobierno de Kichi lamenta la “falta de educación institucional del PP"

El acto fue ciertamente inusitado. Luces, cámaras y micrófonos para captar un acto habitualmente reservado para la administración: la firma del contrato de obras con la empresa que ha resultado adjudicataria. Algo que tuvo mucho más de paripé que de realidad, teniendo en cuenta que buena parte de la tramitación actualmente se hace mediante firma electrónica y no con rúbrica en papel alguno. La Junta de Andalucía quiso significar así y dar importancia el pasado lunes a la obra de peatonalización de la Plaza de España que en principio comenzará después de Navidad; pero en la convocatoria y en las fotos faltaba un componente: el Ayuntamiento, parte importante de un proyecto concebido en las oficinas de la concejalía de Urbanismo y de unas obras que dirigirán los técnicos municipales y se pagarán, en parte, con dinero del Consistorio.

Es por eso que desde el equipo de gobierno se ha querido reflejar el enfado que ha supuesto lo que se considera una “falta de educación institucional del PP de Cádiz” y una utilización “absolutamente altanera de las instituciones que están bajo su gobierno”. “El Ayuntamiento es parte implicada en el proyecto, que hemos concebido y que venimos desarrollando junto a la propia Junta desde hace años, sin olvidar que somos nosotros los que tenemos encomendada la dirección de la obra y los que también financiaremos la ejecución”, recuerdan fuentes cercanas al gobierno municipal, que al hilo de este 'feo' que la Junta hizo el pasado lunes señalan el error en la fecha de inicio de las obras que tuvo la delegada del gobierno, Ana Mestre, “por querer apropiarse de proyectos que ni siquiera se han leído”, como denunciaba ayer en redes sociales el alcalde en referencia al anuncio que hizo Mestre de que las obras comenzarían en quince días cuando se acordó que no se acometan hasta después de Reyes.

No obstante, sí muestran cierta satisfacción en San Juan de Dios porque “ese intento de parasitar las políticas de movilidad y peatonalización puestas a cabo por el Ayuntamiento no demuestra más que teníamos razón, que teníamos argumentos y razones de peso para desarrollar esos proyectos”. “Frente a la mirada al pasado del PP, nuestras propuestas son de presente y de futuro”, añaden las fuentes consultadas, que también se refieren a una suerte de “impotencia” de los populares gaditanos “ante los cambios que se están produciendo en la ciudad”. “Intentan asumir un protagonismo que no tienen, demostrando una falta de calidad democrática”, valoran. El propio alcalde se mostraba ayer confiado en que, en este caso, “el ansia acaparador sirva para avanzar”.

Pese a este incidente a raíz de la firma del contrato de la obra de peatonalización de la Plaza de España, desde el Ayuntamiento aseguran que en futuras convocatorias y actos que se desarrollen por parte municipal “invitaremos a los representantes de las instituciones que participan en esos proyectos, evidentemente”. Y ponen como ejemplo la entrega de llaves de la promoción de viviendas construida por Procasa en la calle Botica con participación de la Junta de Andalucía. “Las instituciones deben estar por encima de las siglas políticas. Y la educación institucional también”, concluyen desde el gobierno de José María González.