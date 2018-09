El gesto de la discordia de Andy&Lucas

A Andy & Lucas se le ha atragantado la iniciativa que tuvieron en un concierto que celebraron hace unos días, donde sacaron al escenario la camiseta con la leyenda "Justicia ya" y donde aparecían las fotografías de varios menores asesinados como el almeriense Gabriel Cruz, Marta del Castillo, Diana Quer, Yeremi Vargas y Mari Luz Cortés entre otros.

El asunto se ha enrarecido en el momento en el que la familia de Gabriel Cruz, el pequeño almeriense que presuntamente fue asesinado por Ana Julia Quezada en febrero de este año, ha criticado "el mal uso" de la imagen de su hijo. En un comunicado enviado a los medios señalaban textualmente que "hemos decidido exponer públicamente que sentimos ese acto como una invasión hacia nosotros y la imagen de nuestro pequeño, derecho al que no se debe renunciar y por tanto consideramos que hemos de reivindicarlo. Creemos que se han traspasado algunos límites en el momento se decide colocar la foto, en pantalla gigante o impresa en una camiseta, de mi hijo Gabriel pidiendo JUSTICIA YA en el contexto de un concierto musical, pasándose por alto el derecho que tenemos como padres a estar informados y a poder decidir sobre este tipo de cuestiones. Esto lógicamente ha originado una situación desagradable que no hace más que aumentar nuestro dolor".

El comunicado añadía que su queja "no tiene nada que ver con las familias de las otras víctimas que aparecen junto a las de nuestro hijo (familias que imagino les dieron su consentimiento). Entendemos, sin lugar a duda, que tengan a bien juntarse y pedir Justicia, contando, como hemos manifestado desde un principio, con nuestro enorme agradecimiento y con nuestra empatía, respeto y admiración, así como con el máximo apoyo a su dolor y circunstancias personales. Sin embargo, nuestro camino y situación, como hemos hecho explícito en otros comunicados, son diferentes. Han pasado sólo seis meses y el juicio de su muerte ni siquiera está fechado, continuamos adentrados en un proceso de duelo del que, con la ayuda que estamos recibiendo, espero podamos superar algún día. Por ello, nosotros estamos asistidos por unos letrados que son los que se encargan de pedir justicia, en nuestro nombre, y nos asesoran de manera especializada. Rogamos no se confundan los términos, nadie desea más que sus padres que se haga justicia, pero quienes debemos pedir justicia y la reclamamos somos sus padres, usando las vías que ahora estimamos adecuadas", especifican.

Esta intervención tuvo una reacción en dos fases del dúo gaditano. Una primera más airada y una segunda un poco más tranquila. En la primera, Lucas hizo un vídeo que subió a las redes sociales en la que tras pedir perdón a la familia, no compartía las críticas que le han hecho por pedir justicia: "La nota que la familia manda está fuera de contexto, nosotros somos populares desde hace 17 años. No nos aprovechamos de la causa, somos una voz para que esta causa no muera".

Lucas llegó incluso a más en su mensaje, algo que le ha causado muchas críticas en las redes: " No se preocupe señora. Yo también soy padre, si a mi hijo le pasara lo que le ha pasado a su hijo, que Dios quiera que no le pase, espero que todos los grupos de España saquen una camiseta y una imagen de mi hijo para que se enteren de que hay que hacer justicia ya. No se preocupe, que no vamos a sacar más la foto de su hijo. Pero luego no nos pidan más firmas a los ciudadanos. Después pedimos firmas y nos echamos fotos con políticos".

Unos días después, Andy&Lucas zanjaron la polémica y volvieron a pedir perdón porque fue "grosero" en su respuesta y añadió que a ellos no le ha movido en ningún momento la política. En la camiseta que enseñaron ese día, el lugar de Gabriel aparecía en blanco.

Por su parte, varios padres de niños asesinados que salían en la camiseta ha mostrado su apoyo por el gesto de Andy&Lucas, entre ellos el de Mari Luz Cortés, que dijo que "todas las veces que llevéis la foto de mi hija os voy a estar agradecido".