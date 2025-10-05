"Es un genocidio, no una guerra": el cántico de la manifestación por Palestina en Cádiz

"Es un genocidio, no es una guerra", el cántico de la manifestación por Palestina en Cádiz

Miles de personas han acudido a la la manifestación "Alto al genocidio en Palestina" que ha inundado la Avenida de Cádiz con una marea de solidaridad en repulsa a la invasión de Israel y a favor de la libertad del pueblo masacrado de Palestina. Familas enteras han querido asistir al multitudinario encuentro, de los más numerosos que ha vivido la capital en los últimos tiempos. La emocionante marcha ha terminado con la lectura de un manifiesto en la plaza de San Juan de Dios, en parte entonado por una niña palestina, y con la actuación de la comparsa de Jesús Bienvenido 'Las ratas', que entonó el emotivo pasodoble que narra el horror que vive el pueblo palestino en su día a día.

Un masivo encuentro al que han acudido al menos de cinco mil personas, muchas procedentes de toda la provincia, convirtiéndose sin duda en una de las concentraciones más numerosas que ha vivido Cádiz en los últimos años.