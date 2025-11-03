Dos gaditanos en la corte de Napoleón

Aunque estemos inmersos en una era de euforia tecnológica y herramientas capaces de transportarnos virtualmente al pasado, la historia de un pueblo se sigue registrando en papel y tinta. Esos trazos sobre un papel blanco no siempre son letras, también la historia gaditana se ha trazado en signos, símbolos, iconos y pentagramas. Por eso, dentro de nuestra labor de reivindicar la memoria de gaditanos destacados que nos han legado su obra (en verdad, una parte de su propia vida), debemos destacar hoy a dos personajes que alcanzaron el éxito internacional en su momento. Se trata hoy de recordar a Felipe Libón y Lucas Guenée. Ambos personajes nacieron en Cádiz. Libón en la calle Juan de Andas (hoy, calle Cristóbal Colón) en 1775 y Guenée en la calle San Alejandro (hoy, calle Conde O’Reilly) en 1781. Ambos muchachos fueron avezados violinistas que una vez colmada su capacidad de aprender el instrumento en nuestra ciudad, marcharon a Londres y a París, respectivamente. Ambos tendrían una fulgurante carrera como músicos, si bien en diferentes facetas y, por ello, debemos resumir sus periplos vitales por separado.

Felipe Libón acude a Londres para aprovechar las enseñanzas de Viotti, el más afamado intérprete de violín en el momento y con reconocida fama en los mejores teatros y cortes europeas de la época. Recordemos que, en ese tiempo, el mayor reconocimiento lo recibían los compositores y no los instrumentistas que se difuminaban dentro de las orquestas de cámara, orquestas reales o de capillas musicales. Su maestro fue fundamental para que llegase a conocer a Haydn y los mejores compositores de la época. Tras su estancia en Londres, hará un circuito en solitario por las cortes lisboetas y madrileñas hasta regresar de nuevo a Cádiz. Sería su última estancia conocida en nuestra ciudad. Con posterioridad se desplazará e instalará en París, empezando por presentarse en las mejores tertulias parisinas y captando la atención de la emperatriz Josefina que lo incorporará a la capilla musical del emperador Napoleón. Tras el divorcio de Bonaparte, permanecería en la capilla musical de su segunda esposa, María Luisa de Austria y, tras la abdicación imperial, se mantendría en la orquesta de palacio del restaurado rey borbónico Carlos XVIII. Sus composiciones serían obras de suma complejidad técnica para violín (dúos concertantes, caprichos u obras para violín y acompañamiento).

Lucas Guenée se incorporaría al Conservatorio de París y rápidamente destacaría como violinista solista ganando el primer premio entre todos los alumnos del centro. Recibiría lecciones de los maestros Rode o Baillot (insignes violinistas de la llamada ‘escuela francesa’ que fueron los mejores intérpretes de la época, así como compositores para dicho instrumento). Pero el interés de Guenée iría más enfocada a la composición (adaptando óperas inglesas al gusto francés o escribiendo obras propias de gran éxito en Francia). Al igual que su paisano, destacaría rápidamente en la orquesta de la Ópera de París y en el Palais Royal francés, llegando a ser el director de dichas orquestas. Probablemente, Guenée pertenecía a una familia de artistas (puesto que se localiza un bailarín apellidado Guenée en el teatro de ópera francesa de Cádiz) y que continuaría con su hija María Luisa, que sería una aclamada pianista en la época del romanticismo musical en los teatros más importantes de Europa.

Quizás el desconocimiento sobre ambos músicos derivase de su origen español. En la propia prensa francesa se reconoce que no se les daba la importancia que merecían por ser ‘espagnoles’ y, probablemente, en España pasaron desapercibidos porque desarrollaron su carrera en la corte napoleónica cuando lo francés era lo más odiado en su patria natal.

Si desean escuchar por primera vez algunas de sus obras -junto a algunas partituras inéditas para guitarra del período constitucional gaditano-, les recomiendo que asistan al concierto que organiza la Fundación Federico Joly Höhr el próximo sábado 8 de noviembre en la iglesia de la Conversión de San Pablo en la calle Ancha. No es frecuente poder recordar a tan ilustres gaditanos en su ciudad y unas obras que son auténticas delicatessen. No les defraudará.