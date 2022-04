¿Por qué hay gaditanos que no se contagian de Covid ni queriendo?

No son ni superman ni superwoman, pero algo debe tener su secuencia genética para que personas rodeadas de familiares, amigos y compañeros y compañeras de trabajo con Covid hayan esquivado al virus casi sin darse cuenta y sin poner más medidas de seguridad de la cuenta.

Y es más, hay personas que optaron desde el principio, incluso muchos estadistas han incitado a su población a hacerlo, por hacer lo posible por pillar el Covid lo antes posible para que así nuestros cuerpos se carguen de inmunidad y sean capaces de, con la ayuda de las milagrosas vacunas, evitar el contagio del Covid, así como su mayor propagación.

En la provincia no han llegado a contagiarse oficialmente ni 200.000 gaditanos. Y en Cádiz capital, los contagiados y declarados a través de la aplicación de Salud Responde sólo llegan a los 16.600, un número que representa un escaso 15% que no se corresponde con la sensación que todos tenemos de que casi todo nuestro entorno ha sufrido contagios. Pero parece que no es así, de manera que en Cádiz hay muchos de esos intocables.

De hecho, dentro de muy poco tiempo se darán a conocer los estudios del consorcio internacional Covid Human Genetic Effort, liderado por el científico Jean-Laurent Casanova, que está secuenciando el genoma de una muestra de estas personas consideradas "intocables" para poder demostrar esa extraña impermeabilidad al coronavirus. En total, la intención de este organismo sanitario es analizar el material genético de más de un millar de súper inmunes de todo el mundo.

Ese mismo consorcio público ya se había ocupado antes de estudiar los motivos por los que, al contrario, había personas que estaban especialmente predispuestas a contagiarse del Covid. Y no sólo eso sino que estaban, además, predispuestas estas personas a coger la peor de las versiones del coronavirus.

Se busca un denominador común entre estos "intocables". Pero no hay nada aparente que las haga comunes, ni su peso ni su forma física, ni su edad o raza sino que todo apunta a que se trate de algún factor a nivel genético, ya que se da la circunstancia de que personas mayores no se llegaron a contagiar a pesar de que su pareja, con al que incluso dormían, murieran por culpa del Covid.

Una reciente investigación publicada en la revista Nature intenta explicar una de las dudas más frecuentes acerca del nuevo coronavirus, COVID-19: ¿hay personas que generan inmunidad a la enfermedad? El estudio sugiere que la respuesta inmunológica de algunos seres humanos que no se han expuesto al virus podrían tener algunas similitudes con el patógeno vírico.

A su vez, también se estudia el por qué hay personas más "contagiadoras" unas que otras, de manera que pueden padecer el coronavirus pero no llegar a contagiar a nadie de la familia a pesar de estar conviviendo bajo el mismo techo.

La explicación sobre la "intocabilidad" de todos esos gaditanos podría ser también porque hay personas que pueden tener un grado de inmunidad quizá más esterilizante, tanto que el virus no les hace ningún efecto. Otros pueden haber presentado una evolución asintomática de la enfermedad y no se dan cuenta ni de que pasan la infección o bien puede ser así simplemente por el nivel de protección que han adquirido frente al coronavirus gracias a las vacunas, que se han venido a sumar a esa inmunidad natural del individuo.