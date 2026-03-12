La gaditana María Moreno, Premio del Público del Festival de Jerez 2026

María Moreno mueve el mantón ante Roberto Jaén y Raúl Cantizano en 'Magnificat', el Día del Flamenco en el Gran Teatro Falla.

Con una "especial ilusión" celebra la bailaora y coreógrafa gaditana María Moreno el Premio del Público del XXX Festival de Jerez, que otorga Diario de Jerez, una de las cabeceras del Grupo Joly.

Moreno ha conquistado el galardón por su espectáculo 'Magnificat', que se pudo ver en el Teatro Villamarta el pasado jueves 5 de marzo y que también expuso en su tierra natal, en su Gran Teatro Falla, en noviembre del pasado año para celebrar el Día del Flamenco.

Y es que Magnificat es una sagrada y flamenquísima celebración de la vida a través de una libre interpretación del paisaje bíblico de La visitación. Un montaje donde María Moreno se muestra en estado de gracia y se rodea de una compaña a la altura con la jondura del cante de Miguel Lavi, la creatividad de los espacios sonoros de Raúl Cantizano, el compás, la conexión y la visión de su paisano Roberto Jaén y con la otra mujer bendita del montaje, la creadora isleña Rosa Romero.

El Premio del Público del Festival de Jerez 2026 viene a cimentar la relación de María Moreno con este encuentro donde ya en el año 2017 conquistó el Premio Revelación por el espectáculo Alas de recuerdo.

En la actualidad, como ya anunció el pasado mes de febrero, la gaditana se encuentra en plena preparación de un nuevo espectáculo que se presentará en la próxima Bienal de Flamenco de Sevilla.