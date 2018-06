El futuro en cuatro horas y media

Manojos de nervios. Expectación. Alegrías y frustraciones dependiendo de lo estudiado y de lo que las bolas de la suerte depararon en cada tribunal. El primer examen de las oposiciones a profesores de Enseñanza Secundaria, FP y Escuelas de Idiomas convocadas por la Consejería de Educación, reunió ayer en los campus de Puerto Rel y Cádiz a más de 4.000 aspirantes. 58 tribunales donde se cocían las esperanzas de alcanzar una de las 5.404 plazas que ha ofertado en esta ocasión la Junta de Andalucía para toda la comunidad autónoma.

La jornada no deparó incidencias destacables. No se produjeron problemas de tráfico en los accesos a las sedes de los exámenes de ambos campus. Los opositores estaban bien aleccionados y muchos compartieron vehículo, llegaron en taxis o en coches de familiares y amigos que les acercaron a las pruebas. Había mucho temor con las plazas de aparcamiento alrededor de las sedes de Cádiz capital, que este año acogía estas oposiciones después de mucho tiempo sin hacerlo. Tampoco hubo sobresaltos en este sentido. La mayoría de los alumnos llegó con tiempo. No en vano las puertas de los centros universitarios donde se celebraron las pruebas estaban abiertas desde las ocho de la mañana. A las nueve comenzaron los exámenes, que acabaron entre la una y media y las dos menos cuarto.

Un opositor tuvo que abandonar el examen al sufrir un fuerte ataque de ansiedad

Entre las anécdotas, una prueba que empezó un poco más tarde para esperar que una opositora terminase de amamantar a su bebé. Un opositor tuvo que abandonar el examen con un fuerte ataque de ansiedad y una chica fue sorprendida con una chuleta. En una de las sedes se esperaba a una mujer que, embarazada, estaba ya fuera de cuentas. Se había presentado el sábado en la sede de su tribunal, pero ayer faltó al examen. Se especulaba con que se había puesto de parto.

Unas tres horas del examen escrito y hora y media para las prácticas. "Creo que puedo llegar al cinco, estoy contento con el tema que he desarrollado", comentaba un opositor de Historia a la salida de las pruebas en el Campus de Puerto Real. El tema a desarrollar se debía elegir entre cinco opciones: Medio Ambiente, Proceso de Urbanización, Proceso de Industrialización en España en el siglo XIX, Arte Griego y Romano y Conocimiento Histórico. En cada tribunal había un sorteo para estas preguntas. No así en las prácticas, comunes para toda Andalucía. "La parte de Geografía ha sido la más fácil", explicaba el aspirante. Se debía elegir entre comentar una pirámide de población y un climograma, dos clásicos de la materia que entraban dentro de lo previsto. No ocurría lo mismo con Arte, donde los opositores debían escoger entre un cuadro del pintor andaluz Rafael Zabaleta o un Descendimiento de un pintor europeo del gótico flamenco. "Se esperaba otra cosa más conocida", admitía el aspirante, que se estrenaba en las oposiciones. En Historia pura y dura, complicadas opciones. O bien un mapa de sistemas bismarckianos de alianzas internacionales que propugnara el político alemán Otto von Bismarck o un texto sobre Carlomagno. El opositor reconocía que aspira "a entrar al menos en la bolsa de trabajo". Le quedan días de incertidumbre hasta que se publiquen las notas. Pero como apenas habrá tiempo entre las calificaciones y la prueba oral tendrá que seguir trabajando aun sin saber su suerte, ya que deberá presentar la programación que defenderá en el caso de aprobar el examen de ayer.