La Fundación Municipal de la Mujer lanza dos nuevas formaciones sobre igualdad

La Fundación Municipal de la Mujer abre el periodo de inscripciones para el ‘Curso de Agente de Igualdad’ y ‘Formación en Diversidad Afectivo Sexual y de Género’.

El 'Curso de Agente de Igualdad' se desarrollará del 1 de octubre al 27 de noviembre, con 140 horas teóricas y 60 horas prácticas, lo que hace un total de 200 horas de duración.

Se trata de un curso dirigido a personas con formación de grado superior o formación universitaria, especialmente aquella del ámbito social tales como integración social, animación sociocultural, educación social, trabajo social, magisterio, pedagogía y psicología.

La formación, con una alta demanda y con todas las inscripciones completas, será presencial en la Fundación Municipal de la Mujer, en horario de 09:00 a 14:00 horas, y dotará a la persona que lo supere del título de Agente de Igualdad de 200 horas.

En este curso se estudiarán cuestiones fundamentales vinculadas a la igualdad de género para desenvolverse profesionalmente. En el mismo, se elaborará una investigación sobre igualdad de género en grupo, con exposición pública en unas jornadas. Además, se verá cómo diseñar una intervención educativa para la sensibilización en igualdad de género.

Por su parte, la 'Formación en Diversidad Afectivo Sexual' se desarrollará con 16 horas presenciales los días 14, 16, 21 y 23 de octubre en la Fundación Municipal de la Mujer y 12 horas online, lo que suma un total de 28 horas de duración. Las inscripciones son gratuitas y se podrán realizar, con prioridad según el orden de llegada, hasta el 10 de octubre en el enlace https://q.me-qr.com/0enXu1td.

Está formación está a profesionales y estudiantes de la ciudad de Cádiz y está orientada a sensibilizar sobre la prevención de cualquier tipo de discriminación, violencia machista y lgtbifóbica, así como el respeto a la diversidad afectivo sexual y de género. La formación presencial será de 09:30 a 13:30 horas con el desarrollo de un módulo de sensibilización en diversidad afectivo sexual y de género. La formación online se dedicará a un módulo para la prevención y erradicación de los diferentes tipos de violencias LGTBIQ+ desde un enfoque profesional.