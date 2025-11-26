La Fundación Municipal de la Mujer celebra este jueves unas nuevas jornadas para avanzar en igualdad

La Fundación Municipal de la Mujer celebrará este jueves 27 de noviembre las jornadas finales del curso de Agente de Igualdad, un encuentro que servirá como cierre de la formación impartida por el equipo de Ágora y como espacio para la exposición de los trabajos desarrollados por el alumnado.

El acto tendrá lugar en el Salón de Actos de la Fundación Municipal de la Mujer, donde se presentarán los tres grupos de trabajo que, durante las últimas semanas, han desarrollado análisis y ponencias fruto de los contenidos trabajados en la formación.

La jornada se inaugurará a las 9:00 horas con la apertura institucional y contará con tres bloques temáticos de análisis.

Así, de 9:30 a 10:30 horas, Simona Expósito, María Jaramillo, María Vázquez y Marta Alfaro presentarán ‘Penélope se va de viaje: estereotipos, miedos y emancipación en el viaje femenino. Una mirada crítica a Thelma & Louise y Nomadland’.

De 11:00 a 12:00 horas será ‘La violencia intragénero y su abordaje institucional’, a cargo de Yerais García, Niwa Escalona, Sandra Alarcón y Karma Vázquez.

Y de 12:15 a 13:30 horas, ‘Análisis del paisaje escultórico de la ciudad de Cádiz desde la perspectiva de género’, expuesto por Mamen Gómez, Lucía Vega, Alba Hurtado, Antonio Gómez y Guadalupe Ruiz.

Tras la finalización de las jornadas, que se enmarcan en la campaña de la Fundación Municipal de la Mujer ‘16 días para recordar que son 365 luchando contra la violencia de género, se hará acto de entrega de los diplomas que certifican la superación del curso.

Además, ese mismo día, y dentro también de dicha campaña, también se realizará la primera sesión del taller ‘Nuestras menopausias’, a cargo de Sembradoras de Salud y Fegadi, en la Fundación Municipal de la Mujer a las 16:00 horas.

Prácticas en centros educativos de Cádiz

La Fundación Municipal de la Mujer también ha destacado las formaciones en materia de igualdad y prevención de la violencia de género que se ha llevado a los centros educativos de la ciudad con talleres de corresponsabilidad dirigidos al alumnado de 4º y 5º de Primaria, entre los que se encuentran el CEIP La Inmaculada, CDP María del Valle, CEIP Cortadura, CEIP Santa Teresa, CEIP Celestino Mutis, CEIP Nuestra Señora de Lourdes y CEIP San Rafael.

Desde la Fundación indican que las evaluaciones recibidas “han sido muy positivas, reflejando el alto grado de satisfacción con los contenidos, la metodología aplicada y el trabajo del equipo docente”.