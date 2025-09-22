La Fundación Municipal de la Mujer acoge la exposición 'Cambiando la Mirada' sobre la explotación sexual

La Fundación Municipal de la Mujer inaugura este martes, 23 de septiembre a las 12:30 horas, la exposición ‘Cambiando la Mirada’ organizada por Proyecto Oblatas Cádiz ‘Mujer Gades’, en el marco del Día Internacional contra la Trata con Fines de Explotación Sexual.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 10 de octubre y propone un recorrido visual por la realidad de las mujeres en contextos de prostitución y trata con fines de explotación sexual.

“Más que una exposición artística, ‘Cambiando la Mirada’ es una invitación a detenerse, observar y reconocer aquello que la sociedad a menudo invisibiliza: los rostros, las historias y la dignidad de quienes son víctimas de una de las formas más extremas de violencia de género”, defiende la organización.

Las fotografías que componen la muestra no sólo reflejan realidades duras, sino también la fuerza, la esperanza y la capacidad de resiliencia de las mujeres. Cada imagen interpela e invita a cambiar la perspectiva: de la indiferencia a la empatía, del prejuicio al respeto, del silencio a la acción.