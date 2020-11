“Aún estoy asimilándolo; estaban nominados los mejores de América Latina y EEUU”

“Ahora mismo estoy un poco aturdido; todavía no he sido capaz de dimensionar bien la relevancia que tiene esto... para mi es un orgullo, porque este oficio siempre lo he ejercido desde la pasión y desde el enamoramiento más absoluto”, dice desde el otro lado del teléfono el periodista gaditano Francho Barón. La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos le ha premiado con un Emmy, convirtiéndose así en el primer andaluz que lo logra.

“Es un orgullo que la Academia haya reconocido una cobertura muy complicada, tanto por lo que el cámara Albert Izquierdo y nuestro equipo tuvimos que hacer sobre el terreno para sacarla adelante como por el dificilísimo contexto político de ese momento en Barcelona”, explica Barón.

“Era periodística y técnicamente muy difícil; la hicimos un poco a matacaballo, sin saber muy bien hacia donde íbamos. Pero la hicimos y la hicimos bien. Y CNN decidió presentarla al Premio Emmy porque creyó que tenía un valor periodístico considerable”, recuerda. “Ayer estaba compitiendo con los mejores periodistas de América Latina y del mercado latino de Estados Unidos... estaba Jorge Ramos y dos o tres pesos pesados de estos que lo ganan todo siempre... cuando vi aquello me dije: esto es imposible. .. y cuando se anuncia tu nombre... todavía estoy intentando asimilar esto...”

Después de 14 años con base en Brasil, recorriendo América Latina y el Caribe, Francho Barón regresó a España en enero pasado para establecerse en Sevilla. “En octubre de 2019 ‘me volaron’ a Barcelona para liderar esa cobertura para CNN. Lo que han premiado, más que la cobertura, que duró varios días, fue ese momento específico de la batalla de Urquinaona, del viernes 19 de octubre de 2019”, explica.

“Sabíamos que iba a haber manifestaciones independentistas. Estábamos en el hotel y de repente vemos en televisión que se está concentrando una masa potente en Vía Laietana, en las inmediaciones de la Jefatura Superior de la Policía Nacional... aquello me pareció potencialmente explosivo... Junto con el cámara Albert Izquierdo –el 50% de este premio es suyo– nos tiramos a la calle y aquello se convirtió en una batalla campal en la que volaron botellas, adoquines, hierros: miles de independentistas contra unos 20 policías, que formaron una barrera delante de la Jefatura... Yo no había visto una cosa igual... y eso que he cubierto situaciones muy jodidas: golpes de estado, el terremoto de Haití, guerras contra narcos, conflictos en Venezuela, donde han estado a punto de matarme dos o tres veces...”

“Lo que han premiado es la cobertura de siete horas ininterrumpidas de información en directo, a pie de calle, entre las cinco de la tarde y doce de la noche... fue una rolling coverage, pinchando cada quince o veinte minutos, física y mentalmente muy desgastante... y a medida que progresaba aquello, el canal vio que tenía una fuerza impactante...”

Este año no ha habido gala, por el Covid, pero en 2019 Francho Barón sí que estuvo en el Lincoln Center de Nueva York con una nominación por un trabajo de investigación sobre un accidente aéreo. “Eso es lo de menos, el envoltorio de toda esta historia, la traca final, lo importante es el reconocimiento el jurado...”