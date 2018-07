Los colores del flamencoEl Baluarte de la Candelaria acoge el 8 de agosto este concierto de artistas jerezanos que comparten cuna y esencia

"Cádiz es gloria bendita. ¡Aleluya y cada una con la suya!". El grito de guerra de Miguel Flores "Capullo de Jerez" encapsula las mejores esencias de ese cúmulo de experiencias saludables que es el flamenco en sus miles de variantes y colores, en su insaciable catálogo de sensaciones y en ese éxtasis colectivo que generan arte y compás cuando el talento no es cuestión de nombres ni de pureza, sino de disfrute multicolor. Es la perfecta amalgama donde conviven tradición y modernidad sin estridencias ni disonancias cromáticas.

Todo fluye y confluye en la barra del restaurante La Curiosidad de Mauro Barreiro, delicioso enclave gaditano que se ha puesto al servicio de la presentación de la IV Velada del Flamenco del Arsa Jerezanos, una cita donde los matices de Capullo de Jerez, Jesús Méndez, Diego del Morao y Musho Gitano se alían sin ton pero enorme son y esencia, con los cinco sentidos, el próximo 8 de agosto en el Baluarte de la Candelaria, a las 21.30 horas.

Luisma Rubio, promotor del concierto, asegura estar "tan orgulloso de tener a estos grandes artistas jerezanos en Cádiz que no quepo en la camiseta". Una suma de trayectorias como robustos granos de arena que forman el camino más corto entre Cádiz y Jerez, tierras hermanas, salpicadas de duende. Sin pretender desentonar en su entusiasmo, Rubio cuenta que "en cuestión de flamenco, Cádiz se ha quedado descolgada en los últimos años". Así, consciente de la responsalidad de reconvertirlo en la gama principal de la oferta cultural gaditana -si es que alguna vez fue no lo fue-, el promotor de esta cita veraniega será el responsable de que el público viva su síndrome de Stendhal particular gracias al arte de cuatro figuras jerezanas con solera y proyección.

Un encuentro sonoro "necesario en estos momentos", opinión unánime de promotor y artistas, por el imperativo categórico de que "el flamenco es la música de todas las músicas", recalca Capullo de Jerez en su desgargaba pero certera oratoria. Y remata: "Cada uno interpreta el flamenco como quiere porque la pureza está en uno mismo".

De nuevo el prisma multicolor que sobre el escenario del Baluarte proyectarán estos Jerezanos con un repertorio de cantes de siempre y nuevas creaciones como la primicia que supone Me estoy enamorando, adelanto del nuevo trabajo de Capullo de Jerez que previsiblemente verá la luz en otoño y que regalará a Cádiz, "una tierra que me quiere". Un derroche de cantes puros y de fiesta para "todos los públicos", afirma esta voz anárquica del cante que tras más de media vida sobre el escenario sigue haciéndole ascos a las etiquetas y reivindicando la actualidad de esta música como sentimiento, como existencia, desde la familiaridad. Lo constata José Peña, que le acompañará a las palmas en esta cita como en otras tantas: "El tío Capu es muy particular y con él se trabaja muy a gusto".

A gustito entre cervezas que aclaran la garganta y sabores que ronean la barra de La Curiosidad -salmorejo con migas especiadas y lomo, croquetas curiosas de lomo en manteca y anchoas con pan de fogac ha y crema de queso de la sierra y berenjenas asadas al estilo magrebí-, los artistas de la IV Velada de Flamenco Arsa se deshacen en un ir y venir de elogios invocando a los santos patronos del flamenco ante todo lo que les viene por delante.

Jesús Méndez se encuentra inmerso en plena gira de verano que desembocará en un disco en directo cuya grabación tendrá lugar en la Peña Flamenca La Bulería de Jerez. El cantaor afronta con "alegría e ilusión la noche bonita" que se vivirá en Cádiz porque supone "un éxito para todos nosotros" en este "buen momento -admite- que vive el flamenco".

Joselete de Musho Gitano, por su parte, se muestra deseoso de "presentar cosas nuevas, de nuestro segundo disco que empezaremos a grabar en julio" al público de Cádiz. Con la agenda bien cargada para la temporada estival, el joven músico desgranará con su formación la"fusión de flamenco, pop y rock" que les ha hecho tan populares. Una denominación de origen que no les pesa ya que "en Cádiz hay mucha afición y respeto por el flamenco y la gente sabe cuando las cosas están bien hechas", dice.

En la misma línea se sitúa el guitarrista Diego del Morao. "Lo bonito de este espectáculo son los colores que hay, el captar a diferentes tipos de público desde distintos puntos de vista".

Cada generación, cada pellizco y soniquetazo -Capullo dixit-tienen cabida en este concierto flamenco tan especial para el que las entradas ya están a la venta en Cádiz (Charlotte, Hotel Playa, Discos El Melli, Taberna Casa Manteca y Gintonería El Mentidero) y Jerez (Bar El Arco de Santiago). El precio de las localidades es de 15 euros en venta anticipada y 20 euros en puerta.