Firma libros de Irene y Javier Caparrós en El Corte Inglés de Cádiz

Este sábado 11 de octubre, desde las 10 de la mañana, el centro de El Corte Inglés de Cádiz acogerá una firma de libros de los escritores Irene y Javier Caparrós en un encuentro literario que promete emoción, cercanía y amor por las letras.

Irene Caparrós presentará su libro La noche es de limón, una historia cargada de sensibilidad y fuerza interior, mientras que Javier Caparrós firmará Adversas tonalidades, una obra que destaca por su profundidad y estilo poético, explican desde El Corte Inglés gaditano. "Ambos autores se han ganado el cariño de los lectores por su autenticidad y su manera única de transmitir emociones. Una cita imprescindible para los amantes de la literatura contemporánea", apuntan.

El acto tendrá lugar en la segunda planta del centro comercial de Cádiz, en la Librería, a partir de las diez de la mañana del sábado. Los autores estarán firmando libros hasta las 14:00 horas y de 15:00 al cierre.