La firma de ingeniería EKIUM-TP Hispania se suma al tejido de empresas innovadoras de la Zona Franca

La empresa de ingeniería y servicios EKIUM–Techno Pro Hispania, con más de treinta años de experiencia, se suma al tejido de empresas de la Zona Franca de Cádiz con la apertura de sus nuevas oficinas en el recinto fiscal del Consorcio. Ocupará una nave de 322 metros cuadrados, donde estima que incrementará un 50% su capacidad de empleo actual.

La compañía que traslada su sede del polígono Las Salinas de El Puerto a la Zona Franca gaditana para reforzar su presencia en el sector naval, industrial y offshore en España, marca un hito en su estrategia de crecimiento de la compañía en la provincia, donde su crecimiento ha sido sostenido en los últimos años.

EKIUM-Techno Pro Hispania realizará labores de acondicionamiento y mejora de espacios e infraestructuras técnicas en las instalaciones que ocupará en la Zona Franca para aumentar la capacidad operativa y albergar más de 40 empleos directos, lo que supone un incremento del 50% respecto a la capacidad anterior. El principal objetivo de esta nueva apertura es impulsar la contratación de perfiles especializados en ingeniería. La firma muestra su apuesta por la ciudad de Cádiz como enclave fundamental para su actividad y continúa avanzando en su misión de ofrecer soluciones de calidad, cercanas y adaptadas a las necesidades del mercado en la Bahía de Cádiz.

La evolución de la empresa

Fundada en 2001 como parte del grupo FIVA, Techno Pro Hispania nació con el propósito de convertirse en un socio estratégico para las empresas de los sectores naval e industrial. Desde sus inicios, ha participado en proyectos de alta exigencia en el ámbito naval militar, expandiéndose posteriormente a los sectores civil, industrial y offshore, colaborando con compañías líderes en España, Europa y a nivel global.

En 2023 la empresa se integró en el Grupo EKIUM, uno de los principales grupos de ingeniería en Europa formado por un total de 2.800 empleados, lo que ha permitido combinar su experiencia local con una visión internacional. Esta integración ha fortalecido su capacidad para ofrecer soluciones más completas, innovadoras y sostenibles, adaptadas a las necesidades de cada cliente.

EKIUM–Techno Pro Hispania cuenta con oficinas en las principales áreas industriales de España: Cartagena, Ferrol, Bilbao, Madrid, Barcelona y Cádiz, para consolidar su cercanía con los clientes y su capacidad de respuesta. Con un equipo de más de 180 profesionales, la empresa desarrolla actividades en diversas áreas de la ingeniería: conceptual, básica, de detalle, de producción, de procesos, gestión de proyectos, apoyo al ciclo de vida (ILS), catalogación OTAN, digitalización, supervisión y asistencia técnica en obra.

La compañía ofrece programas de formación aplicada que permiten adquirir las competencias necesarias para desempeñar funciones clave en sectores como el naval, industrial y offshore. Gracias a este enfoque multidisciplinar, ofrece soluciones a medida, tanto llave en mano como servicios en asistencias técnicas especializadas en instalaciones de clientes en cualquier parte del mundo.

La labor comecial de Zona Franca

La estrategia de comercialización de la Zona Franca de Cádiz con un fomento de empresas que enriquezcan su ecosistema de industria 4.0 ha propiciado, defiende el Consorcio, que se esté conformado un tejido de empresas de corte tecnológico, innovador y vinculadas a la economía circular. El delegado del Estado, Fran González, destaca "el valor añadido que supone incorporar al tejido empresarial del recinto gaditano una nueva empresa de ingeniería, que se suma a las 25 ya existentes en Zona Franca vinculadas a proyectos tecnológicos e innovadores y a las 80 firmas que tienen relación con la economía circular".

"El que empresas de este tipo se vean atraídas por nuestras instalaciones da buena muestra que nuestro modelo de industria 4.0 está funcionando y nuestro ecosistema se enriquece día a día, generando una actividad y unas sinergias de las que se benefician no solo las empresas ya instaladas, sino también las startups y emprendedores de toda nuestra área de influencia", añade Fran González.