Los finalistas del COAC y artistas flamencos de la ciudad, en la programación de SailGP en Cádiz

Con el objetivo de "atraer público" a la más alta competición de la vela y de hacer partícipe a la ciudad, visitantes y regatistas, Ayuntamiento de Cádiz, Diputación y Junta de Andalucía han unido fuerzas no sólo para conseguir que la competición SailGP firme por dos nuevas temporadas en la ciudad, sino para armar un programa de actividades paralelas que sumen un atractivo más al Spain Sail Grand Prix Andalucía- Cádiz que recala en nuestras costas los días 24 y 25 de septiembre.

Así, el alcalde de Cádiz, José María González; el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Jorge Vázquez Calderón; el diputado de Cultura, Jaime Armario y los concejales de Cultura y Deportes, Lola Cazalilla y José Ramón Páez, respectivamente, han detallado este viernes, junto al manager del evento en Cádiz, Miguel Ramos, esta oferta de ocio protagonizada por los artistas locales, "porque estamos orgullosos del talento de Cádiz", donde cabe el rock de The Electric Alley y The Agapornis, el Carnaval de las agrupaciones finalistas del pasado COAC y el flamenco de Encarna Anillo, Reyes Martín, Raúl Gálvez y SpotiCai.

Además, una serie de talleres dirigidos a los más pequeños en Canalejas, una batucada que recorrerá el centro de la ciudad y una exposición en el ECCO sobre el V Centenario de la Vuelta al Mundo completan, en este caso, la programación municipal "compuesta por 70 actividades", como ha cifrado el primer edil, que se complementa con la aportación de Diputación que suma los conciertos de La Chocolata y La Pompa Jonda, una pantalla gigante para ver la competición y simulador de realidad virtual de motos acuáticas; todos ellos en el Race Village, es decir, el lugar de la Alameda que funciona como balcón gratuito para ver la prueba de los catamaranes más rápidos del mundo.

Esta programación paralela cultural y de ocio también tiene su pata más deportiva y pedagógica con la implicación de los clubes náuticos tanto de la ciudad como de otros territorios. De esta forma, el concejal de Deportes ha aludido al Programa Inspire que desarrollarán conjuntamente durante toda la semana la organización de SailGP y el Instituto Municipal de Deportes (IMD), que viene a complementar el programa de Vela Escolar con el alumnado de los colegios gaditanos, y también se hace extensivo a regatistas que se forman en el IMD y de los distintos clubes náuticos de la provincia. El programa, que se va a desarrollar tanto en la zona técnica del muelle como en el Centro Náutico Elcano, se articulará a través de visitas a la zona técnica, encuentros con los atletas y experiencias prácticas en el agua.

Además, Páez ha subrayado también el trabajo que se sigue realizando junto a SailGP para la próxima puesta en marcha en las instalaciones de Elcano de la primera Foiling Base del mundo, que se plantea como un centro de enseñanza y entrenamiento en el que, además, podrían formarse regatistas de todo el mundo y ser base para que los equipos de F-50 de SailGP puedan entrenar en Cádiz.

"No se van a arrepentir de haber elegido Cádiz por dos nuevas temporadas"

Además de desvelar el contenido de esta programación paralela al evento deportivo, los representantes de las administraciones públicas y el organizador del evento también quisieron hacer balance del "estupendo" resultado que tuvo la primera incursión de la SailGP el año pasado que ha llevado a sus próceres no sólo a repetir en esta inminente edición sino, como se anunció este jueves, a firmar por dos temporadas más con la ciudad. "Estamos seguros que este Gran Premio y todo lo que le rodea va a ser un éxito por lo que la SailGP no sólo no se va a arrepentir de haber elegido Cádiz como sede de sus dos próximas temporadas sino que va a servir para reforzar esa desafío que nos hemos marcado que es que la ciudad sea sede permanente", confía el alcalde de Cádiz.

Así, González, que ha invitado a los gaditanos a "ver volar de nuevo a los F-50" desde "ese balcón privilegiado" de la prueba en el que se convierte Alameda Apodaca a la que se accede gratuitamente, volvió a insistir en los beneficios recíprocos de esa relación entre Cádiz y SailGP recordando la proyección mundial de esta cita deportiva al más alto nivel. "250 millones de espectadores siguieron la competición el pasado año de 140 países diferentes", ha apuntado el regidor que también ha apuntado que la celebración del pasado año dejó "un impacto económico de 20 millones de euros" en una ciudad en la que se congregaron "unas 40.000 personas" para asistir a este gran premio.

Un poco más, en "25 millones de euros", calcula el impacto de este año el delegado de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía. Y es que tanto Vázquez Calderón como González han destacado en los logros y los éxitos que se pueden llegar a conseguir "si las administraciones públicas trabajamos juntas", poniendo como ejemplo todo lo conseguido con la organización de SailGP.

El nuevo delegado en Cádiz, que se ha congratulado porque "la ocupación hotelera en Cádiz para ese fin de semana está casi al 100%", también ha explicado que la Junta de Andalucía es "patrocinador oficial" del equipo español que compite en la SailGP y que el Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz ha cedido sus catamaranes a la organización que los utilizará para que, previo pago, las personas que no dispongan de embarcación puedan seguir la prueba desde el mar.

El diputado de Cultura, por su parte, ha recordado la "apuesta tan fuerte" que hacen las administraciones públicas por consolidar este evento en la ciudad y que, a futuro, "no se mueva de aquí"; además de poner en valor "ese modelo" que se ha creado en Cádiz para SailGP donde prima también la captación de público. Jaime Armario, además, ha recordado cómo Diputación está implicada en otros eventos deportivos de la provincia de primer nivel -Carreras de Caballos de Sanlúcar, motos de Jerez, Kitesurf en Tarifa...- y la repercusión turística y económica que tienen estos hitos de alta competición en los territorios donde anidan.

Todo este balance institucional tan positivo ha sido refrendado desde la organización por Miguel Ramos que ha agradecido y puesto en valor el trabajo "de logística, de técnicos, de gruístas, de hostelería y de restauración" que hacen el trabajo "que aunque para nosotros sea una forma de vida, para el resto del mundo es una novedad". "Realmente, SailGP se sorprendió del formato que tomó este evento en Cádiz, de la cantidad de gente que disfrutó, de cómo las administraciones entendieron lo que se quería de ellas y el resultado fue la gran competición que hubo del año pasado, el espectacular fin de semana que tenemos este año por delante y el acercamiento a la ciudadanía al deporte de la vela en su más alta competición porque vamos a tener en Cádiz a los mayores regatistas del mundo, algunos de ellos, históricos", ha animado el manager local de SailGP.

Programación completa

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE

The Electric Alley. Plaza de San Antonio. 22.00 horas

Luigi López. Plaza de San Antonio. 23.59 horas

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE

Talleres infantiles TALLERES INFANTILES DE HAMA BEDS11.30 a 14.30 | CanalejasLOS PUPPETS LLEGAN A SAILGP 202211.30 a 14.30 | CanalejasVALLE DE CUENTOS ‘ISLA DE PASCUA’11.30 a 14.30 | CanalejasVALLE DE CUENTOS ‘ISLA TORTUGA’11.30 a 14.30 | CanalejasVALLE DE CUENTOS ‘GALIA’11.30 a 14.30 | CanalejasVALLE DE CUENTOS ‘POLO NORTE’11.30 a 14.30 | CanalejasVALLE DE CUENTOS ‘BAILEMOS’11.30 a 14.30 | Canalejas

ENCARNA ANILLO12.00 | San Juan de DiosREYES MARTÍN13.15 | San Juan de Dios Batucada 13.00 a 15.00 | Centro de la ciudad

13.00 a 15.00 | Centro de la ciudad Concierto de Diputación LA CHOCOLATA. 17.30 | Race Village

LA CHOCOLATA. 17.30 | Race Village Simuladores y pantalla de Diputación SIMULADORES DE REALIDAD VIRTUAL (MOTOSACUÁTICAS)12.00 a 16.00 y 17.20 a 19.00 | Race VillagePANTALLA GIGANTE PARA EL SEGUIMIENTO DELA REGATA15.00 a 18.00 | Race Village

SIMULADORES DE REALIDAD VIRTUAL (MOTOSACUÁTICAS)12.00 a 16.00 y 17.20 a 19.00 | Race VillagePANTALLA GIGANTE PARA EL SEGUIMIENTO DELA REGATA15.00 a 18.00 | Race Village Carnaval CUARTETO INFANTIL LOS QUE NO GANAN PA BONOBÚS13.00 | Templete del Parque GenovésCHIRIGOTA LA MISIÓN (EL EVANGELIO SEGÚNSANTANDER)13.30 | Templete del Parque GenovésCOMPARSA DESPUÉS DE CÁDIZ, NI HABLAR14.00 | Templete del Parque GenovésCHIRIGOTA INFANTIL LAS LOLAS LOLITAS14.30 | Templete del Parque GenovésCOMPARSA LOS RENACIDOS15.00 | Templete del Parque GenovésCHIRIGOTA LAS LOLAS LOLITAS13.00 | Plaza MentideroCUARTETO AL EDÉN QUE LE DEN13.30 | Plaza MentideroCORO LOS BABETA14.00 | Plaza MentideroCUARTETO LOS QUE NO GANAN PA BONOBÚS14.30 | Plaza MentideroCOMPARSA DESPUÉS DE CÁDIZ NI HABLAR15.00 | Plaza MentideroCORO LOS BABETACORO LOS BABETA13.00 | Paseo Carlos IIICOMPARSA LOS RENACIDOS13.30 | Paseo Carlos IIICUARTETO AL EDÉN QUE LE DEN14.00 | Paseo Carlos IIICHIRIGOTA LA MISIÓN (EL EVANGELIO SEGÚNSANTANDER)14.30 | Paseo Carlos IIICOMPARSA INFANTIL CON EL PASO DEL TIEMPO18.00 | Templete del Parque GenovésCHIRIGOTA AQUÍ HUELE A VERDÍN18.30 | Templete del Parque GenovésCORO QUÍMBARA19.00 | Templete del Parque GenovésCHIRIGOTA LOS CARADURAS DE CÁI19.30 | Templete del Parque GenovésCORO TIERRA Y LIBERTAD18.00 | Plaza del MentideroCHIRIGOTA LOS CARADURAS DE CÁI18.30 | Plaza del MentideroCOMPARSA INFANTIL CON EL PASO DEL TIEMPO19.00 | Plaza del MentideroCOMPARSA LOS ORIGINALES19.30 | Plaza del MentideroCORO QUÍMBARA18.00 | Paseo Carlos IIICOMPARSA LOS ORIGINALES18.30 | Paseo Carlos IIICORO TIERRA Y LIBERTAD19.00 | Paseo Carlos IIICHIRIGOTA AQUÍ HUELE A VERDÍN19.30 | Paseo Carlos III

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE