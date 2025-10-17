Fernando Lobo presenta su 'DedicatOrya' en la Fundación Ory de Cádiz

El cantautor Fernando Lobo presentará en la Fundación Carlos Edmundo de Ory la antología DedicatOrya, una selección de poemas dedicados a Carlos Edmundo por otros autores. El libro se ha publicado como el número dos de la colección Metanoia, sello editorial de la Fundación en colaboración con Bulevar de los Libros. La presentación se celebrará el sábado 18 de octubre a las 12:30 horas en la sede de la Fundación, situada en Ancha 16.

El músico Fernando Lobo ha manifestado desde hace años su admiración por Carlos Edmundo de Ory. Uno de los momentos más memorables de esa relación fue cuando, en su disco Encrucijada, grabó el poema de Ory Si tuviera un caballo mientras el propio poeta lo acompañaba leyendo algunos de sus aerolitos.

La idea de esta antología surgió cuando Lobo consultó a la Fundación si existía algún libro que reuniera los poemas dedicados a Ory por otros autores. Aunque había un número de la revista Litoral con textos de este tipo, la recopilación estaba desactualizada. Desde la propia entidad se le animó entonces a preparar una nueva selección para publicarla en la colección Metanoia.

En el prólogo de la edición, el antólogo explica la relevancia de reunir estos textos: “Normalmente, para avalar la relevancia de un poeta, se suele recurrir a argumentos no demasiado poéticos: ¿cuántos ejemplares ha vendido?, ¿cuántos premios ha ganado?, ¿en cuántas antologías aparece...? Estas páginas transitan por un sendero diferente, y tratan de reflejar un síntoma mucho más cálido de la proyección de Carlos Edmundo de Ory: el de su huella en la obra —y la vida— de otros poetas".

Durante la presentación de la obra en Cádiz se rastreará la huella que Carlos Edmundo de Ory fue dejando en otros poetas. Asi, se contará con la participación de algunos de los autores antologados y se invitará a quienes lo deseen a leer un poema dedicado al poeta, ya sea incluido en la selección o de creación propia.