El gaditano Fernando Devesa gana el Certamen Internacional de Pintura Ciudad de Hellín 2025

El pintor gaditano Fernando Devesa Molina está de enhorabuena tras proclamarse ganador de la edición 2025 del Certamen Internacional de Pintura Ciudad de Hellín, dotado con 6.000 euros, con su obra 'Cádiz desde la torre del reloj', y hacerse con el Premio Adquisición en el XXIV Certamen Cultural Virgen de las Viñas Bodega y Almazara 2025 de Tomelloso, precisamente por la emblemática y mediática pieza que se perdió y en contró en su día, 'Plaza de San Juan de Dios'.

En Hellín también ha resultado ganador del segundo premio el jiennense David Calderón (4.000 euros en metálico), mientras que el premio Antonio Luzgardo ha recaído en otro artista gaditano, Eduardo Gómez Query, natural de Chipiona, que está dotado de 2.500 euros.

Esta preciosa panorámica de Cádiz desde la torre del reloj, que ofrece una visión en altura de la plaza de la Catedral gaditana y del resto de la ciudad, ha sido seleccionada junto a otras 41 de entre las más de las cien pinturas que han concurrido a la presente edición. Además, debido a la gran calidad de los trabajos presentados, el jurado ha realizado seis menciones de honor a la intora iraní Fátima Zahab, a Carlos Quesada Mora, de Alicante, al cartagenero Tomás Mendoza Arracó, a Roger Sanguino, pintor venezolano afincado en Barcelona, al murciano Fernando Arribilaga, y a Richard García Rodríguez, de Madrid.

No es la primera vez que el gaditano participa en el Certamen Internacional de Pintura Ciudad de Hellín. De hecho, ganó el premio Antonio Luzgardo en 2023, fue seleccionado para la exposición del certamen en ediciones anteriores, y en 2019 recibió la 'Mención de Honor' por la obra 'Una Partida de Ajedrez'.

En esta ocasión, el jurado ha estado formado este año por el alcalde de Hellín, Manuel Serena, por los pintores Alejandro Franco, Roberto Fernández, Francisco Egea, Francisco Javier Ortega y Marisol González-Reforma, asistidos por el Comisario del Certamen, Ángel Pérez Poveda, con voz pero sin voto y por el director del MUSS, Pablo Cánovas, que hizo las veces de secretario del jurado.

La proyección nacional de una obra con Cádiz en el centro

El gaditano Fernando Devesa, que fue el autor del cartel del Carnaval de Cádiz 2024, está firmando una carrera en ascenso en los últimos años posicionándose en importantes certámenes de pintura a nivel nacional con su obra inspirada en paisajes urbanos, así como escenas familiares y cotidianas. Entre los más recientes, aparte del primer premio en Hellín y la adquisición en Tomelloso, recibió en junio el II Premio en el XIV Certamen de Pintura Laura Otero, Miajadas, en Cáceres, con la obra 'Casapuerta abandonada'.

De forma paralela también expone en el MUREC de Almería la colectiva 'Espacio de Habitabilidad' junto a pintores de la talla de Antonio López, José María Mezquita, Clara Gangutia, Rocío Cano o Eduardo Millán, cuya obra forma parte del catálogo editado para la ocasión por el Museo. Además, recientemente publicó su obra en un catálogo y documental sobre los talleres de Antonio López que se estrenó en Alar del Rey, Palencia.