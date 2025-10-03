La feria gastronómica ‘Saborea Cádiz’ llega a la capital dentro del programa de la Sail GP     

La iniciativa ‘Saborea Cádiz, saborea tu provincia’ llegará este fin de semana a la plaza de España de la capital gaditana dentro de la programación de actividades paralelas a la celebración del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz (Sail GP) que se están desarrollando en la ciudad desde el pasado martes.

Este sábado y este domingo, los visitantes podrán disfrutar de esta feria de la gastronomía a través de diferentes stands donde se ofrecerán degustaciones de productos locales, y foodtrucks con más de 300 referencias en exposición y venta directa de la mano de más de un centenar de productores agroalimentarios adheridos al proyecto.

Además, los asistentes al evento podrán disfrutar de un showcooking en directo a cargo del chef Juan Otero, de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones, que elaborará platos íntegramente con productos de la provincia. El sábado cocinará un arroz marinero, mientras que el domingo elaborará tartar de atún.

La programación contará con la participación de más de una veintena de productores de diferentes sectores: vinos, aceites, quesos, conservas, panes artesanos, mieles, cervezas, pescados y mariscos, entre otros. Los stands contará con la participación de: DOP Aceite Sierra Cádiz, La Kombuchería, Salinas de Cádiz Dama Blanca, Miel Las Bravías, Cerveza La Piñonera, Sabores de Paterna, Connatur, Bodegas Forlong, Quesería El Gazul, Olivar El Herrerillo, Olivar El Lentisquillo, Aceitunas La Barca, Felisa Gourmet, Aromas de Medina, Cooperativa San Patricio, Bodegas Rivero, El Bucarito, Salpesca, Marismas Biomed, Piñones La Breña, Sobrinas Las Trejas, Bodegas Manuel Aragón y Supermex Food.

El evento dará comienzo el sábado 4 de octubre desde las 17.00 horas con una apertura institucional, en la que se contará con la presencia de distintas autoridades de la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz, junto a representantes de CEEI Bahía de Cádiz.

Esta cita con la tradición y la innovación continuará el domingo 5 de octubre desde las 12.00 horas, manteniendo un ambiente festivo y de encuentro con los sabores auténticos de la provincia de Cádiz.

Esta iniciativa gastronómica celebrará así su segunda edición visitando Cádiz y otras cuatro localidades gaditanas, donde reunirá a pequeñas y medianas empresas de productores agroalimentarios de la provincia.

El evento, en el que colabora el Ayuntamiento de Cádiz, está organizado por CEEI Bahía de Cádiz con la financiación de la Diputación Provincial de Cádiz y tiene como objetivo poner en valor la riqueza agroalimentaria de Cádiz y acercar a los consumidores a los productos locales.