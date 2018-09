"Se favorece a los puertos con tráfico cautivo"

Las cifras globales del puerto de Cádiz no son malas. Se aguanta bien y se logra la excelencia en tráficos como el de los cruceros de turistas donde este años se lograrán datos récord.

Donde no se logra levantar cabeza es en el tráfico de contenedores. El propio José Luis Blanco reconoce que "no nos hemos recuperado de la crisis".

Que no se haya logrado mejorar los datos de contenedores tiene dos grandes responsables. Por una parte, la reciente salida de la compañía MSC y, por otra, la dura competencia que está realizando el puerto de Huelva.

Afirma Blanco que dentro de la red de puertos estatales "hay una clara competencia desigual que no se centra en el beneficio/coste ni en la eficiencia del servicio. En este sentido, en puertos como el de Huelva o el de Algeciras existe un tráfico marítimo directamente conectado con la industria de la zona. Para este tráfico no hay bonificación alguna en sus respectivas tasas porque saben que las empresas no tienen más remedio que utilizar estos puertos. Se logran así unos beneficios que les sirven para bonificar el resto de las tasas con más fuerza, entrando en conflicto con la menor capacidad de ajuste que tenemos los demás puertos. Se benefician de los contenedores y eso no es correcto porque no se atiende al coste de los restantes servicios".

Lamenta Blanco que Puertos del Estado admita esta estrategia que, según él, no favorece la competitividad y la eficiencia. "Si existe un organismo como Puertos del Estado es para lograr un equilibrio en la gestión global. Aquí, sin embargo, se prima a los puertos que disfrutan de un tráfico cautivo, que serán los que puedan sobrevivir, mientras que los demás (entre los que se encuentra el de la Bahía de Cádiz) irán languideciendo".

Destaca además que Puertos del Estado no tiene en cuenta la incidencia económica y social que tienen estos puertos en la zona en la que se ubican, el empleo que crean y la riqueza que generan. Una pérdida de la competitividad afecta a todo ello, lo que en el caso de la Bahía de Cádiz es aún más grave por el alto nivel de desempleo que existe.

José Luis Blanco defiende que hay que fijarse en la efectividad del servicio que se presta, en el coste de los mismos y en los ingresos que se reciben por ellos. De una forma igualitaria para el conjunto de los puertos públicos. "Una competencia que no sea desigual, sino todos cumpliendo las mismas reglas", reclama.

A pesar de esta competencia desleal, el puerto de la Bahía de Cádiz está acumulando buenas cifras, este curso, respecto al tráfico de graneles, que se ha recuperado de las cifras bajas de principios de año. La ejecución de tres proyectos de ampliación de naves en la Cabezuela ha permitido incrementar la capacidad de almacenaje en un 25%, destacando en graneles sólidos el comercio de cereales, abonos y materiales de construcción.

Con todo ello, la Cabezuela ya acumula el 60% del tráfico de mercancías del puerto de la Bahía de Cádiz en el acumulado de este ejercicio.