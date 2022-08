Inés Gontad y Cecilio Chaves sacan a la calle el ambiente y los sabores del Mercado Central de Cádiz

La concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, ha inaugurado este miércoles la exposición ‘Instantes infinitos. Sabores de Cádiz’, que decorará el exterior del Mercado Central desde hoy y hasta el próximo 30 de octubre. La muestra, compuesta por obras de Inés Gontad y Cecilio Chaves, pone el foco en el ambiente y en los productos que pueden encontrarse en este particular enclave de la ciudad, especialmente en aquellos que evocan recuerdos que con el paso de los años se han convertido en imborrables.

Cazalilla ha destacado que ambos artistas “elaboraron un proyecto que crea un diálogo conjunto y que está relacionado precisamente con el espacio en el que se encuentra. Hablamos siempre de la idoneidad de la fachada del mercado para exponer desde un punto accesible, pero además en este caso en la muestra se habla sobre este mismo lugar”. Y es que el Mercado Central de Cádiz “va más allá del acopio de recursos, siendo un espacio de encuentro, de olores, de ambiente, de recuerdos y de vivencias, que es lo que estos dos artistas han querido y han logrado transmitir”.

El “diálogo” entre los bodegones de Inés Gontad y las escenas de Cecilio Chaves fluye combinando los diferentes estilos y formatos de cada uno. Las fotografías de la artista gallega afincada en Cádiz se centran en el producto, añadiendo un toque de vanguardia, mientras que las pinturas del gaditano ponen el foco en el ambiente desde una vertiente más tradicional y costumbrista.

Gontad ha incidido en esta idea explicando que ambos buscaban “hacer ese diálogo desde el origen, desde lo autóctono. Las pinturas de Cecilio aportan la tradición y mis obras serían la cocina moderna”.

Chaves, por su parte, ha señalado igualmente que este proyecto “me hizo salir de mi zona de confort, de mis azoteas y de mis calles. Me apetecía pintar lo que me transmite el mercado y me inspiré en los clásicos, en Velázquez y en Goya, para intentar con ese alma costumbrista de la época hacer lo mismo pero a mi manera. Aquí yo soy el potaje tradicional e Inés es esa cocina vanguardista”.