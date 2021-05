La explosión de esta madrugada en Cádiz fue en un cuarto lavadero

Los bomberos, según informa el Consorcio en una nota de prensa, procedieron a la inspección general de la vivienda, al saneamiento de las zonas en riesgo de caída de tabiques y del falso techo de escayola, al tiempo que abrieron un pasillo entre los escombros para que los inquilinos pudieran recoger sus pertenencias básicas y necesarias. En la inspección no detectaron no daños estructurales .

Bomberos del Consorcio Provincial del parque de Cádiz acudieron en la pasada madrugada, poco después de las 3.30 horas, a la avenida Segunda Aguada 13 de Cádiz, a una undécima planta, tras ser alertados telefónicamente de un posible incendio. Fue la Policía Local quien confirmó a los bomberos al llegar que se trataba de una explosión. Al acceder al piso, los bomberos constatan la deflagración había sido causada por un escape continuado de gas butano en un cuarto lavadero junto a la cocina de la vivienda. La explosión provocó la fractura y caída de la tabiquería de cerramiento de las dos estancias , mientras que la onda generada provocó también la rotura y caída a un patio interior del cerramiento metálico de un balcón. Desde el Consorcio se confirma una vez más que no se han producido daños personales, ya que los dos residentes de la vivienda siniestrada se encontraban en otra zona. Ambos, que sufrieron una crisis de ansiedad, fueron acogidos momentáneamente en casa de un vecino antes de trasladarse a la vivienda de un familiar.

El consejo de los bomberos

Desde el Consorcio de Bomberos de Cádiz se lanza un mensaje para insistir en la importancia de mantener revisiones periódicas de las instalaciones de electricidad y de gas, para evitar siniestros. Ambas instalaciones pueden sufrir, si no está en buen estado las válvulas de seguridad, sucesos como éste. Por suerte, se explica desde Bomberos, "no ha habido daños personales, pero conviene no olvidar que prevenir es vida".