Las eventuales de la limpieza de módulos de playas reclaman a Cádiz 2000 su readmisión

Una decena de trabajadoras eventuales del servicio de limpieza de los módulos de las playas está reclamando a la empresa municipal Cádiz 2000, que acogió el pasado 1 de septiembre la prestación que hasta esa fecha estaba realizando la firma Acciona Facility Services, que las readmitan en sus puestos de trabajo tras acceder a ellos a través de Asuntos Sociales. De estas 10 empleadas, ocho trabajaron durante los primeros 15 días del pasado mes de septiembre bajo el paraguas de la sociedad dependiente del Ayuntamiento, mientras que las otras dos acabaron sus contratos el 31 de agosto.

Estas empleadas se están manifestando a las puertas del Consistorio desde la pasada semana con una pancarta firmada por el sindicato UGT en la que se exige su readmisión. Cristina Caballero, como portavoz de las limpiadoras, aseguró ayer que, una vez que se completó la subrogación de las trabajadoras fijas discontinuas, "nos dicen que no tenemos derecho porque venimos por Asuntos Sociales". Sin embargo, Caballero defendió que esta consideración no es tal, a pesar de la versión de la sociedad municipal, ya que "como ya hemos trabajado, no venimos por Asuntos Sociales, sino por la empresa".

La portavoz de estas empleadas denunció que las correturnos -las trabajadoras que se dedican a cubrir los días libres del resto de empleadas- "están echando más horas en vez de meter a más mujeres". Asimismo, Caballero también señaló que se les ha indicado que el personal que necesiten "lo van a coger del SAE por antigüedad. Nos dijeron que nos apuntáramos en el paro. Nos hemos apuntado y lo que les mandan son limpiadoras de colegios y no limpiadoras de playas por antigüedad". Además, la portavoz criticó lo que considera como un agravio por contar Cádiz 2000, según su versión, con los eventuales de socorrismo y limpieza de la arena.

Respecto a la situación de estas trabajadoras, fuentes municipales señalaron que "éstas formaban parte de la bolsa de intermediación entre Asuntos Sociales y la empresa anterior que prestaba el servicio". Por ello, destacaron estas mismas fuentes que "el Ayuntamiento no puede asumir esta bolsa y su orden establecido porque no tiene constancia de los criterios ni los baremos utilizados en ella", por lo que, al no existir una bolsa de empleo, "el Ayuntamiento no puede contratar a estas ocho trabajadores porque no forman parte de la plantilla", un hecho del que los trabajadores fueron informados.

También indicaron dichas fuentes que en la reunión del Consejo de Administración de Cádiz 2000 que se celebrará mañana se tratará una propuesta para que "estas trabajadoras se incluyan en una lista a la que acudir en caso de necesitar una sustitución puntual".