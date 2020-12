87.000 euros para el Covid sin paradero

La asignación que los grupos donaron al Covid en junio sigue sin utilizarse. El Partido Popular ha denunciado que medio año después de que los grupos políticos acordaran no percibir la asignación durante dos meses para destinar ese importe a fines sociales relacionados con la epidemia de la Covid-19, esa ayuda sigue en manos del Ayuntamiento y sin un beneficiario claro.

La denuncia se realiza tras haber recibido respuesta hace unos días del paradero de esos casi 87.000 euros que suma la asignación económica de dos meses a los grupos políticos que conforman el arco plenario (a razón de una cuantía fija de 2.981 euros mensuales por cada grupo más 1.241 euros más por cada concejal que tenga ese grupo).

“Se están estudiando las vías más adecuadas y los mecanismos más apropiados para que el reparto de las asignaciones de todos los grupos políticos que componen la Corporación se haga de la forma más equitativa y justa posible”, reza la respuesta oficial que el alcalde accidental, Demetrio Quirós, dirigió a los populares el pasado 4 de diciembre. “En cuanto quede decidido cómo se va a proceder, les haremos llegar dicha información”, concluye la respuesta.

“Desde principios de julio podían haber utilizado ese fondo de emergencia para la Covid, pero hasta la fecha actual, casi mediados de diciembre, en plena pandemia y con gente pasándolo mal, el equipo de gobierno mantiene 87.000 euros sin utilizar”, ha denunciado el grupo municipal del PP, que considera “una verdadera vergüenza que en plena pandemia el alcalde se vaya de baja y el equipo de gobierno se quede con ese dinero destinado a la urgencia del Covid”.

La denuncia de los populares se basa también, según trasladan, en el temor a que esa partida económica “no pueda ser utilizada a partir del 1 de enero”, por la entrada en vigor automática del nuevo presupuesto, que aunque es prorrogado elimina las partidas no ejecutadas en 2020. “La flojera del alcalde y su equipo pone en la cuerda floja esa ayuda que acordamos en el pleno de junio”, critican desde el grupo del PP, que al hilo de esto llaman la atención también sobre el “automático incumplimiento de absolutamente todos los acuerdos que se adoptan en el Pleno”.

“Lo peor de todo es que no saben qué hacer con ese dinero”, lamentan los populares, muy críticos con la capacidad de gestión de Adelante Cádiz al frente de la epidemia del coronavirus.

Conviene recordar que esa propuesta del pleno de junio fue elevada por el concejal no adscrito Domingo Villero, que precisamente no tiene asignación económica ninguna por no pertenecer a ningún grupo político, y aprobada por unanimidad después de que rebajara de tres a dos las mensualidades a las que renunciaban los grupos en favor de la lucha contra la Covid. Seis meses después, los grupos no han ingresado esas dos mensualidades pero esa cuantía (86.976 euros) tampoco se ha entregado a ningún fin necesario.