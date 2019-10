Una alumna de la UCA denuncia la falta de autobuses adaptados para llegar al campus de Puerto Real

Una estudiante de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz ha publicado, a través de la plataforma Abrir Brecha, un vídeo en que denuncia la situación que se encuentra cada día a la hora de tener que ir a clase al campus de Puerto Real. Entre sus críticas se encuentra la falta de autobuses adaptados, que los que están adoptados a veces ni siquiera funcionan y que los conductores de autobuses no están obligados a facilitar el mecanismo de entrada a las personas con diversidad funcional.

Todo esto se traduce en que las personas con movilidad reducida quedan totalmente discriminadas a la hora de moverse por distintos puntos de la universidad y es por ello que se solicitan tres demandas: en primer lugar piden al rector de la UCA, Francisco Piniella, una reunión para tratar este problema que tienen las personas con movilidad reducida. En segundo lugar solicitan la adaptación de todos los autobuses para personas con diversidad funcional (sin excepciones) además de que se ponga el marcha los mantenimientos necesarios para que no se produzcan situaciones en las que los mandos de accionamiento no funcionan. Y por último, exigen la puesta en marcha de mecanismos en los que, si el conductor del autobús no facilita el mecanismo de entrada, la persona con diversidad funcional pueda accionarlos de forma autónoma e independiente.